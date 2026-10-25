زمین چمن مصنوعی دبیرستان استعداد‌های درخشان شهید بهشتی میاندوآب، مسمی به نام مطهر شهید دانش‌آموز ماکان نصیری از شهدای دانش‌آموز شهرستان میناب، افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی دبیرستان استعداد‌های درخشان شهید بهشتی میاندوآب، مسمی به نام مطهر شهید دانش‌آموز ماکان نصیری از شهدای دانش‌آموز شهرستان میناب، با حضور علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، به همراه فرماندار شهرستان و محسن دلیر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان‌های میاندوآب و باروق، برگزار شد.

این پروژه ورزشی در مسیر تحکیم زیرساخت‌های تربیت‌بدنی مدارس و اعتلای بستر‌های پرورشی دانش‌آموزان به بهره‌برداری رسید؛ زیرساختی کارآمد که افزون بر پویایی‌بخشی به کالبد آموزشی محیط، بستر مناسبی را جهت شکوفایی استعداد‌های ورزشی و تقویت روحیه کار جمعی فراهم می‌آورد.

تسمیه این مجموعه به نام والای شهید ماکان نصیری، تبلوری از پیوند عمیق میان سنگر تعلیم و تربیت با فرهنگ سترگ ایثار و شهادت است؛ نامی بلندآوازه که پاسدار یاد و راه شهدای دانش‌آموز در حریم مدارس بوده و گواهی بر جایگاه رفیع این نسل در تاریخ پربار ایران اسلامی به شمار می‌رود