به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اعلام کرده است: دختر ۱۵ ساله در تصادف بلوار پاکنژاد یزد، با شکستگی مهره گردن در ICU بستری است.

ساعت ۲:۲۱ بامداد روز جمعه، یکم آبان‌ماه، وقوع تصادف یک دستگاه خودروی سواری در بلوار پاکنژاد یزد به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی اعلام شد؛ حادثه‌ای که محبوس شدن سرنشینان خودرو را در پی داشت.در پی اعلام این حادثه، پنج آتش‌نشان از ایستگاه شماره ۸ به همراه دو دستگاه خودروی عملیاتی به محل اعزام شدند و عملیات امداد و نجات برای دسترسی به سرنشینان و رهاسازی افراد محبوس را آغاز کردند.

آتش‌نشانان پس از حضور در محل و ارزیابی شرایط، اقدامات لازم را برای رهاسازی سرنشینان انجام دادند. در این حادثه، یک دختر ۱۵ ساله با سطح هوشیاری ۵ تا ۶ و شکستگی مهره گردن دچارمصدومیت شده بود که بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی‌سی‌یو) بستری است. همچنین یک پسر ۲۰ ساله نیز در این حادثه مصدوم شد.

در پایان عملیات امداد و نجات، مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند و هم اکنون در حال گذران مراحل درمانی خود در مراکز درمانی استان یزد هستند.