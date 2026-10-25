معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با تأکید بر نقش راهبردی نخبگان شاهد و ایثارگر در عرصه رسانه، هنر و ارتباطات، گفت: رسانه ابزار قدرت و یکی از مؤلفه‌های بازدارندگی است و نخبگان این حوزه باید با بهره‌گیری از زبان هنر و روایتگری، در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن ایستادگی کنند و حقیقت را به نسل جدید انتقال دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ یعقوب سلیمانی، در نشست هم‌اندیشی نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر حوزه رسانه، هنر و ارتباطات، افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه ایثار و شهادت وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، اندیشه، تفکر و توانمندی‌های نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر است. باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا این ظرفیت‌ها بیش از گذشته در عرصه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی به کار گرفته شوند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال نخبگان در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های فرهنگی بنیاد افزود: نخبگان شاهد و ایثارگر باید به‌عنوان شرکای فکری و معماران این حرکت، در طراحی، تدوین و پیشبرد برنامه‌ها نقش‌آفرینی کنند. انتظار ما این است که مشارکت جدی این عزیزان در عرصه‌های مختلف، به جریان‌سازی فرهنگی و تقویت فرایند نخبه‌پروری منجر شود.

سلیمانی با اشاره به ضرورت شناسایی و پرورش استعداد‌های جامعه شاهد و ایثارگر تصریح کرد: نخبگی باید به شناسایی استعدادها، شکوفایی توانمندی‌ها و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های موجود منجر شود. در این مسیر، ضروری است با ایجاد بستر‌های مناسب، امکان حضور و مشارکت نخبگان در عرصه‌های تخصصی فراهم شود تا دانش، تجربه و توانمندی‌های آنان در مسیر تحقق اهداف فرهنگی و ترویج ارزش‌های ایثار و شهادت به کار گرفته شود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به جایگاه راهبردی رسانه در تحولات امروز اظهار کرد: رسانه ابزار قدرت است و نخستین خبری که تولید و منتشر می‌شود، می‌تواند موجی ایجاد کند و بر شکل‌گیری روایت‌های بعدی تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، شناخت ظرفیت‌های رسانه و استفاده هوشمندانه از ابزار‌های ارتباطی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به افکار عمومی دارد.

وی ادامه داد: ما در جایگاه دفاع از حق و حقیقت قرار داریم و در برابر ظلم، زور و استبداد ایستادگی می‌کنیم؛ بنابراین، باید بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های هنر و رسانه، پیام خود را به‌درستی منتقل کنیم. نخبگان شاهد و ایثارگر حوزه رسانه، هنر و ارتباطات در این عرصه مسئولیت مهمی بر عهده دارند و می‌توانند با تولید محتوای اثرگذار و روایت دقیق واقعیت‌ها، در تبیین حقیقت و مقابله با روایت‌های نادرست نقش‌آفرینی کنند.

سلیمانی افزود: سواد رسانه‌ای از موضوعات مهمی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که رسانه‌ها نقش گسترده‌ای در شکل‌دهی به افکار عمومی دارند، آگاهی از سازوکار‌های تولید و انتشار پیام و توانایی تحلیل محتوا، ضرورتی انکارناپذیر است. نخبگان این حوزه می‌توانند با تکیه بر دانش و تجربه خود، در ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه و تقویت جریان رسانه‌ای مبتنی بر حقیقت مؤثر باشند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اهمیت زبان هنر در انتقال مفاهیم ارزشی به نسل جدید خاطرنشان کرد: نسل نو شعار را باور نمی‌کند، بلکه روایت را باور می‌کند. برای انتقال مفاهیم عمیق ایثار و شهادت به نسل امروز، باید از روایت‌های اثرگذار، مستند و متناسب با نیاز‌ها و اقتضائات مخاطب بهره بگیریم. هنر و رسانه این ظرفیت را دارند که ارزش‌ها را از سطح بیان و شعار فراتر ببرند و به تجربه‌ای ملموس و ماندگار در ذهن و زندگی مخاطبان تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه هنر نقش مهمی در ثبت و انتقال حقیقت دارد، گفت: هنر حافظه‌ای زنده و پویاست و هر اثر هنری می‌تواند شهادتی کوچک بر حقیقت باشد. بر همین اساس، تولید آثار هنری و رسانه‌ای با محوریت ایثار و شهادت، بازخوانی سیره شهدا و روایت تجربه‌های خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، می‌تواند در حفظ حافظه تاریخی جامعه و انتقال ارزش‌ها به نسل‌های آینده تأثیرگذار باشد.

سلیمانی تأکید کرد: باید با همت، تلاش و بهره‌گیری از خلاقیت نخبگان، ارزش‌های ایثار و شهادت را به جلوه‌های بیرونی و ملموس در جامعه تبدیل کنیم. تحقق این هدف مستلزم آن است که ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای به‌صورت هدفمند به کار گرفته شوند و تولید محتوا بر اساس شناخت دقیق مخاطب و نیاز‌های نسل جدید صورت گیرد.

سلیمانی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و انسجام میان فعالان حوزه رسانه، هنر و ارتباطات اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، ایجاد هم‌افزایی میان نخبگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع آنان است. همه ما باید دست به دست هم بدهیم و با انسجام، وحدت و همدلی، زمینه شکل‌گیری حرکتی منسجم و اثرگذار را فراهم کنیم؛ چراکه این همدلی و هماهنگی می‌تواند در تقویت قدرت بازدارندگی و خنثی‌سازی سناریو‌های دشمن نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به پیام‌های محوری وصیت‌نامه‌های شهدا افزود: با مراجعه به وصیت‌نامه‌های شهدا، درمی‌یابیم که وحدت، همدلی، انسجام و تبعیت از ولایت فقیه از جمله برجسته‌ترین موضوعاتی است که مورد تأکید قرار گرفته است. این آموزه‌ها تنها به دوران دفاع مقدس محدود نمی‌شوند، بلکه امروز نیز می‌توانند به‌عنوان اصولی راهبردی در فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: حفظ انسجام و تقویت همدلی در جامعه، به‌ویژه در عرصه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، اهمیت فراوانی دارد. هر اندازه بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در مسیر مشترک و با هماهنگی بیشتر استفاده کنیم، امکان مقابله مؤثر با جریان‌های تحریف‌گر و سناریو‌های طراحی‌شده از سوی دشمن نیز افزایش خواهد یافت.

سلیمانی با تأکید بر اینکه رسانه یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت و بازدارندگی به شمار می‌رود، اظهار کرد: رسانه امروز جایگاهی تعیین‌کننده در معادلات قدرت دارد و نمی‌توان از نقش آن در تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی غافل شد. ازاین‌رو، حضور فعال و هدفمند در این عرصه، نیازمند برنامه‌ریزی، انسجام، ارتقای توان تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان خاطرنشان کرد: نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر حوزه رسانه، هنر و ارتباطات با برخورداری از دانش، تجربه و تخصص می‌توانند در تقویت جبهه فرهنگی و رسانه‌ای کشور نقش مؤثری ایفا کنند. ضروری است با هم‌افزایی و مشارکت این ظرفیت‌ها، زمینه تولید آثار فاخر، روایتگری دقیق و انتقال مؤثر ارزش‌های ایثار و شهادت به نسل‌های آینده فراهم شود.