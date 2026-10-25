به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شهرام طولابی نژاد اظهار داشت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ عین القضات هنگام گشت‌زنی در معابر خلوت، به فردی که به‌صورت مشکوک در کوچه‌ها پرسه می‌زد، مظنون شده و با هماهنگی قضایی وی را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.

وی افزود: متهم در جریان بازجویی‌های فنی به ۲۵ فقره سرقت دوچرخه اعتراف کرد و در ادامه رسیدگی به پرونده، دوچرخه‌های مسروقه از مخفیگاه وی کشف شد.

سرهنگ طولابی نژاد با اشاره به شیوه فروش اموال مسروقه تصریح کرد: متهم دوچرخه‌های سرقتی را از طریق سکو‌های فروش اینترنتی به فروش می‌رساند و برخی خریداران نیز به دلیل پایین بودن قیمت، بدون اطمینان از اصالت کالا و بررسی مدارک مالکیت اقدام به خرید کرده بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان در پایان به شهروندان توصیه کرد: هنگام خرید کالا‌های دست‌دوم، به‌ویژه از طریق سکو‌های فروش اینترنتی، صرفاً به قیمت پایین کالا توجه نکنند و پیش از خرید، از هویت فروشنده، مدارک مالکیت و اصالت کالا اطمینان حاصل کنند؛ چراکه خرید آگاهانه و پرهیز از معامله کالا‌های مشکوک، نقش مهمی در پیشگیری از جرائم و مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه دارد.

وی همچنین از افرادی که دوچرخه آنها به سرقت رفته است خواست برای پیگیری موضوع و شناسایی اموال مکشوفه، به‌صورت حضوری به کلانتری مراجعه کرده و با ارائه مدارک و مستندات لازم، نسبت به ثبت شکایت اقدام کنند.