رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تخصیص حدود ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به حوزه بهداشت و درمان، از ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص این منابع و بازنگری در نظام ارجاع برای افزایش اثربخشی هزینه‌های سلامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگوی ویژه خبری سیما، با بیان اینکه دولت در حوزه بهداشت و درمان حدود ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد، گفت: ارز مورد نیاز این بخش با نرخ‌های متفاوتی از جمله ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می‌شود و این موضوع با هدف حمایت از حوزه سلامت و تأمین نیاز‌های این بخش انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به سایر هزینه‌های دولت در حوزه سلامت افزود: علاوه بر تخصیص ارز ترجیحی، منابعی نیز باید برای بیمه سلامت، بخش بهداشت و پرداخت هزینه‌های کادر درمان اختصاص یابد؛ با این حال، سهم پرداختی بیماران همچنان رو به افزایش است و هزینه‌های درمانی فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کند.

پورمحمدی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه تأمین مالی حوزه سلامت تصریح کرد: به نظر می‌رسد در بودجه سال آینده باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، به سازوکار جدیدی برای تخصیص منابع برسیم؛ چراکه با وجود حجم قابل توجه منابعی که دولت پرداخت می‌کند، نتایج و کیفیت مورد انتظار به‌طور کامل محقق نشده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اصلاح نظام ارجاع را از دیگر محور‌های ضروری تحول در حوزه سلامت دانست و گفت: بخشی از هزینه‌هایی که اکنون در این بخش انجام می‌شود، اثربخشی لازم را ندارد. باید بررسی شود که آیا برای هر خدمت درمانی مراجعه به پزشک متخصص ضروری است و آیا میزان دارو‌های تجویزشده برای بیماران متناسب با نیاز واقعی آنان است.

وی ادامه داد: زمانی که ارز ترجیحی با نرخ مشخصی در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد، لازم است سازوکار نظارتی و اجرایی به‌گونه‌ای باشد که منابع به هدف اصلی خود برسد و منافع آن صرفاً در میان واسطه‌ها و گروه‌های مختلف توزیع نشود.

پورمحمدی با اشاره به پیگیری اصلاحات در حوزه سلامت خاطرنشان کرد: دولت با همکاری بخش بیمه سلامت و وزارت بهداشت به دنبال ایجاد تحول در این حوزه است. ساماندهی نظام ارجاع و اصلاح سازوکار تخصیص ارز ترجیحی از جمله محور‌هایی است که می‌تواند به استفاده بهینه‌تر از منابع در بودجه سال ۱۴۰۶ کمک کند.