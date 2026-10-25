برای صیانت از اراضی ملی و حفاظت از حقوق عامه، عملیات قلع‌وقمع مستحدثات و اعیانی‌های غیرمجاز در شهرستان سامان با برخورد جدی مراجع ذی‌ربط به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، زهرا شریفی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سامان گفت: در اجرای تبصره (۱) ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و با اخذ دستور قضایی از دادستان، عملیات تخریب و رفع مغاصله از جمله احداث بنا و نرده‌کشی‌های غیرمجاز در اراضی ملی با جدیت انجام شد.

وی تأکید کرد: صیانت از انفال و اراضی ملی و مقابله با هرگونه تعرض غیرقانونی به این اراضی، از اولویت‌های اصلی و در دستور کار مستمر اداره منابع طبیعی قرار دارد و از هیچ تلاشی برای بازگرداندن اراضی تصرفی به مالکیت عمومی دریغ نخواهد شد.