در اجرای رزمایش «رهروان شهدا» در بوکان و تجدید میثاق با خانواده‌های شهدا و جانبازان؛ پنج خانواده شهید و یک جانباز دوران دفاع مقدس مورد تکریم قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای تداوم تکریم ارزش‌های دفاع مقدس و در قالب رزمایش «رهروان شهدا»، مسئولان شهرستان بوکان با تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان این خطه دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این سلسله دیدارها، سرهنگ پاسدار یوسف کرمی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه بوکان، به همراه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان، با حضور در منازل شهید رسول سالونه، شهید علی شریفی، شهید محمد معروفی تیکانتپه، شهید عبدالْباقی شوکه، شهید احمد صاربان و جانباز سرافراز عثمان قبادی، از صبر و استقامت آنان تجلیل کردند.

طی این سرکشی‌ها، مسائل و مشکلات رفاهی، درمانی و حمایتی این خانواده‌های والامقام با حضور مسئولان بررسی و دستور مقتضی جهت حل فوری آنها صادر شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بوکان در این دیدار‌ها تأکید کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور، مرهون خون پاک شهدا و فداکاری ایثارگرانی است که با جان‌فشانی، راه استقلال را هموار ساختند.