هم‌زمان با هفته سلامت روان، مراکز سراج در استان یزد با ارائه خدمات رایگان روان‌پزشکی و روان‌شناسی، مسیر دسترسی افراد نیازمند به مراقبت‌های تخصصی سلامت روان را هموار کرده‌اند؛ مراکزی که توسعه آنها در شهرستان‌های دیگر استان نیز در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراکز سلامت روانی اجتماعی (سراج) با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارائه خدمات تخصصی به افراد نیازمند مداخلات روان‌پزشکی و روان‌شناسی فعالیت می‌کنند.

عربی کارشناس مسئول سلامت روان مرکز بهداشت استان یزد، در بازدید جمعی از مسئولان استان یزد از مرکز سراج، با اشاره به فعالیت سه مرکز در استان یزد، گفت: این مراکز در اردکان، حسن‌آباد و آزادشهر یزد مستقر هستند و به مراجعان خدمات تخصصی سلامت روان ارائه می‌دهند.

وی افزود: مرکز سراج اردکان از سال ۱۳۹۸، مرکز حسن‌آباد از تیرماه ۱۴۰۳ و مرکز آزادشهر از شهریورماه ۱۴۰۴ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

عربی با بیان اینکه خدمات روان‌پزشکی و روان‌شناسی متناسب با نیاز مراجعان ارائه می‌شود، اظهار کرد: افرادی که به پیگیری‌های تخصصی نیاز دارند، از جلسات مستمر روان‌شناسی نیز بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به عملکرد مرکز سراج آزادشهر بیان کرد: در شش ماه نخست فعالیت این مرکز، ۵۶۲ ویزیت تخصصی روان‌پزشکی انجام شده است.

کارشناس مسئول سلامت روان مرکز بهداشت استان یزد با تأکید بر رایگان بودن خدمات مراکز سراج گفت: مراجعه به این مراکز از طریق ارجاع مراکز جامع سلامت و پس از تشکیل پرونده سلامت در سامانه سیب انجام می‌شود. همچنین پس از بهبود وضعیت مراجعان، برای تداوم مراقبت‌های سلامت روان، افراد به مرکز جامع سلامت ارجاع‌دهنده بازمی‌گردند.

دکتر بیدکی متخصص اعصاب و روان نیز با تأکید بر اهمیت تشخیص و درمان به‌موقع اختلالات روان‌پزشکی گفت: بسیاری از این اختلالات ماهیتی مزمن و عودکننده دارند و نبود پیگیری و مراقبت منظم می‌تواند علاوه بر فرد، خانواده و جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: شناسایی به‌موقع علائم هشداردهنده، افزایش آگاهی عمومی و مراجعه به‌هنگام به متخصصان، نقش مهمی در جلوگیری از تشدید مشکلات روانی، ارتقای کیفیت زندگی و کاهش انگ اجتماعی بیماری‌های روانی دارد.

نصیری معاون امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی دفتر امور اجتماعی استانداری یزد نیز با اشاره به حمایت سازمان امور اجتماعی کشور از راه‌اندازی مراکز سراج گفت: توسعه این مراکز در شهرستان‌های استان یزد در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: با تأمین حمایت‌های مالی و زیرساختی، تلاش می‌شود زمینه راه‌اندازی مراکز سراج در شهرستان‌های بیشتری فراهم شود تا دسترسی مردم به خدمات تخصصی سلامت روان گسترش یابد.

مراکز سراج با ارائه خدمات رایگان روان‌پزشکی و روان‌شناسی و پیگیری روند درمان مراجعان، در راستای ارتقای سلامت روان جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند.