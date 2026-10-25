«هاجر حیدری»، حافظ و داور تجوید مسابقات قرآنی، با اشاره به نقش کلیدی مسابقات «مدهامّتان» در جذب نسل جوان به مساجد، اظهار کرد: این رقابت‌ها با رویکرد مردمی و مسجدی، فرصتی مناسب برای کشف استعداد‌های محلی و تقویت حس مسئولیت‌پذیری و تعلق به فضای مسجد در نوجوانان است.

هاجر حیدری در گفتگو با خبرگزاری صدا وسیما، با تأکید بر اینکه بسیاری از علاقه‌مندان به فعالیت‌های قرآنی هنوز به سطح حرفه‌ای نرسیده‌اند، افزود: مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری آن‌ها می‌توانند نقطه آغاز فعالیت‌های قرآنی باشند. تنوع رشته‌های این مسابقات از جمله قرائت، حفظ، تفسیر، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، قصه‌گویی، خوشنویسی، تئاتر و تواشیح، امکان بروز استعدادهای متنوع را فراهم می‌کند.

تأکید بر کار گروهی و تربیت تشکیلاتی

وی با بیان اینکه فعالیت گروهی در کنار رشد فردی، زمینه‌ساز تقویت همدلی و همکاری است، خاطرنشان کرد: اختصاص امتیاز به اجراهای گروهی مانند تواشیح و تئاتر، روحیه کار تشکیلاتی را در مساجد تقویت می‌کند. در مرحله استانی امتیاز مازاد و در مرحله ملی ۲۰ درصد از نمره کل به بخش‌های گروهی اختصاص دارد.

حیدری مسابقات «مدهامّتان» را فراتر از یک رقابت مقطعی دانست و گفت: شناسایی افراد مستعد و فراهم کردن زمینه آموزش و حمایت از آنان، این رویداد را به حلقه نخست یک مسیر تربیتی برای تبدیل استعدادهای محلی به ظرفیت‌های فعال تبدیل می‌کند.

نقش محوری خانواده و امام جماعت

این داور مسابقات قرآنی، خانواده را نخستین کانون تربیت دانست و از والدین خواست با شناخت توانایی فرزندان و فراهم کردن فضای تمرین در خانه، به آن‌ها انگیزه دهند. وی پیشنهاد داد بخشی از فعالیت‌های «مدهامّتان» به خانواده‌ها تسری یابد تا شور قرآنی از مسجد به خانه‌ها راه پیدا کند.

حیدری امام جماعت را محور معنوی مسجد و عامل مهم در پیگیری تمرین‌ها و ایجاد اعتماد برای شکل‌گیری تیم‌های ماندگار دانست. وی همچنین مسئولان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را در تأمین امکانات، هماهنگی تیم‌ها و اطلاع‌رسانی موثر، از عوامل پیشبرد این رقابت‌ها برشمرد.

تحقق شعار «هر مسجد، یک پایگاه قرآن»

حیدری برگزاری برنامه‌های قرآنی در فضای مسجد را بسترساز تحقق مطالبه «هر مسجد، یک پایگاه قرآن» دانست و گفت: حضور مستمر نوجوانان در برنامه‌های مسجد، کارکرد عبادی آن را در عرصه آموزش و تربیت پررنگ‌تر می‌سازد.

هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامّتان» از ۱۶ تا ۱۹ آبان‌ماه در شهر همدان برگزار می‌شود.