معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با اشاره به تعیین تکلیف ۹۵ درصد از پرونده‌های بازسازی خانه‌های آسیب دیده در جنگ رمضان گفت:در این راستا یک هزار و ۲۴۲ فقره پرونده ارزیابی شده و برای بازسازی آن‌ها ۲۷۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مهدی نیکبخت در جلسه علنی شورای اسلامی تبریز گفت: پرونده ساختمان‌های آسیب دیده در جنگ رمضان با برآورد هزینه بیش از ۳۰۰ میلیون ریالی در حال بررسی است و ۵۶ پرونده دیگر در حال بررسی مجدد قرار دارد.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از منابع شهرداری تبریز برای بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب دیده در جنگ رمضان اختصاص یافته است اظهار کرد: با وجود تخصیص ۵۰ هزار میلیارد ریال برای این کار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور هنوز مبلغی دریافت نشده است.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با اشاره به اقدامات انجام شده در کوی شهید قره باغی گفت: تخریب واحد‌های مسکونی آسیب دیده در جنگ رمضان در این کوی انجام شده و واحد‌های آسیب دیده آواربرداری شده است.

نیکبخت ادامه داد: برای احداث ۹ واحد مسکونی در کوی قره باغی‌ها ۵۰۰ میلیارد ریال قرارداد منعقد شده است و تلاش می‌شود تا پایان امسال واحد‌های مسکونی این کوی و واحد‌های آسیب دیده در سطح حوزه منطقه ۲ شهرداری تکمیل و به پایان برسد.

وی با اشاره به بازسازی واحد‌های آسیب دیده در برج ابریشم کوی نصر یادآور شد: واحد‌های آسیب دیده در بلوک A و B این برج تکمیل شده و واحدهای بلوک C و D نیز به ترتیب ۷۰ و ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با بیان اینکه واحد‌های مسکونی طبقه دهم برج ابریشم نیز در مراحل تکمیلی قرار دارد گفت: هدف گذاری شهرداری، تکمیل طرح بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب دیده در این برج تا ۲ ماه آینده است.

نیکبخت افزود: ۵۰۰ میلیارد ریال نیز برای ترمیم واحد‌های برج ابریشم اختصاص یافته است.