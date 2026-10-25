به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵ با اشاره به فعالیت مستمر کارکنان شهرداری گفت: همکاران ما در تمام ایام سال، ساعت‌های متمادی و طولانی مشغول خدمت‌رسانی هستند و توجه به سلامت، نشاط و رفاه آنان اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: فراهم‌کردن امکانات ورزشی و تفریحی و خدمات رفاهی برای کارکنان و خانواده‌هایشان، هزینه محسوب نمی‌شود، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری است؛ چراکه کارکنان سالم‌تر و بانشاط‌تر، انگیزه بیشتری برای خدمت‌رسانی دارند و این موضوع بر کیفیت عملکرد شهرداری تأثیر می‌گذارد.

شهردار منطقه ۵ با اشاره به مطالبات مطرح‌شده در دیدار‌های کارکنان گفت: احداث سالن ورزشی و بدنسازی و ایجاد فضای اختصاصی برای نگهداری کودکان، از جمله موضوعاتی بود که سال گذشته مورد تأکید قرار گرفت و به‌ویژه برای مادران شاغل اهمیت داشت.

پوریافر، نام‌گذاری این مجموعه به نام شهید مجید قربانخانی، از شهدای مدافع حرم و کارکنان پیشین واحد پسماند منطقه ۵، را اقدامی ارزشمند دانست و بر اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد و نام این شهید در محل خدمت او تأکید کرد.

وی با اشاره به روحیه پهلوانی و علاقه شهید قربانخانی به کودکان اظهار امیدواری کرد که این مجموعه، علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های ورزشی و رفاهی کارکنان و خانواده‌های آنان، یادآور منش اخلاقی و روحیه جوانمردی این شهید باشد.

مادر شهید مجید قربانخانی با ابراز خرسندی از نام‌گذاری مجموعه ورزشی به نام فرزندش گفت: در تمام این سال‌ها امیدوار بودم نشانی از مجید در منطقه ۵ باقی بماند؛ چراکه او در این منطقه خدمت می‌کرد و پس از ۱۱ سال، نام‌گذاری این مجموعه از سوی شهردار منطقه۵، برای وی با اشاره به علاقه فرزندش به ورزش و کودکان افزود: از نام‌گذاری خانه کودک به نام مجید نیز غافلگیر و خوشحال شدم؛ چراکه او علاقه زیادی به کودکان داشت و همیشه با آنها ارتباط صمیمانه‌ای برقرار می‌کرد

پدر شهید نیز با اشاره به روحیه جوانمردی، اخلاق نیکو و مردم‌دوستی فرزندش اظهار کرد: امیدوارم افرادی که از این مجموعه استفاده می‌کنند، در کنار فعالیت‌های ورزشی، منش پهلوانی و روحیه خدمت به مردم را نیز سرلوحه رفتار خود قرار دهند.

شهید مجید قربانخانی، از شهدای مدافع حرم و کارکنان پیشین واحد پسماند منطقه ۵ بود که در دی‌ماه ۱۳۹۴ در منطقه خان‌طومان سوریه بر اثر اصابت گلوله به پا و پهلویش به شهادت رسید. پیکر مطهرش پس از شهادت به دست نیرو‌های داعش افتاد و سوزانده شد. رهبر معظم انقلاب از او با عنوان «حُر مدافعان حرم» یاد کرده‌اند؛ تعبیری که به تحول معنوی و دگرگونی مسیر زندگی او اشاره دارد.