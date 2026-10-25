بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، کدرهگیری برخی نسخه‌های دارویی، صرفاً به شماره تلفن همراه بیمه‌شده در سامانه خدمات غیرحضوری ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پیرو برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در راستای به حداقل رساندن تخلفات ناشی از سوءاستفاده احتمالی از کد ملی بیمه‌شدگان و دریافت دارو بدون اطلاع وی، کد رهگیری نسخه دارویی حاوی برخی دارو‌ها صرفاً به شماره تلفن همراه ثبت شده بیمار در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌شود.

در همین راستا، بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی برای دریافت پیامک‌های تأمین اجتماعی از جمله کد رهگیری خدمات درمانی و دارویی نظیر (نسخه‌های الکترونیک داروی ریتالین، دارو‌های مورد مصرف در درمان‌ام اس، iv ig و ...) می‌توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir و منوی تأمین اجتماعی من/ تغییر شماره موبایل نسبت به ثبت یا به‌روزرسانی شماره تلفن همراه خود اقدام کنند.

همچنین بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی برای مشاهده و دریافت کد رهگیری نسخه‌های الکترونیک تجویزی پزشکان و ثبت شده در سامانه تأمین اجتماعی می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و منوی بیمه‌شدگان / خدمات سلامت الکترونیک / نسخ الکترونیک من و انتخاب کد ملی بیمار، نوع نسخه دارویی و بازه زمانی موردنظر اقدام کنند.

مشاهده و دریافت کد رهگیری نسخه‌های الکترونیک از طریق اپلیکیشن تأمین من / بخش درمان / گزینه نسخه‌های الکترونیک من نیز امکانپذیر است.

در خصوص کودکان زیر ۱۸ سال نیز، نسخه الکترونیک با کد ملی کودک ثبت و سرپرست بیمه‌ای می‌تواند با ورود به حساب کاربری خود، نسخه کودک را در بخش افراد تبعی مشاهده و کد رهگیری آن را دریافت کند.

گفتنی است در چارچوب این طرح به تدریج لیست دارو‌ها گسترش خواهد یافت. همچنین در صورت عدم دسترسی به نسخه یا نیاز به راهنمایی بیشتر، بیمه‌شدگان می‌توانند با مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۴۲۰ تماس بگیرند.