مدیرکل بیمه سلامت لرستان گفت: تاکنون ۵۲ هزار بیمار خاص در استان شناسایی و نشان‌دار شده‌اند و برای حمایت از آنها ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مدیرکل بیمه سلامت لرستان با تأکید بر ضرورت حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج در استان گفت: تاکنون۵۲ هزار نفر از بیماران خاص و صعب‌العلاج در استان شناسایی و نشان‌دار شده‌اند.

محسن اسدبیگی با بیان کرد:همچنین تاکنون ۲۵۰ میلیارد تومان از محل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج برای تأمین هزینه‌هایی درمانی این بیماران در استان پرداخت شده است.

وی با اشاره به خدمات بیمه سلامت در حوزه ی درمان ناباروری افزود: طی سه سال گذشته تعداد مؤسسات طرف قرارداد بیمه سلامت در استان از ۶۰۰ مؤسسه به هزار و ۲۰۰ مؤسسه افزایش یافته است و این مراکز به بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌کنند.