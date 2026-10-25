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مدیرکل بیمه سلامت لرستان گفت: تاکنون ۵۲ هزار بیمار خاص در استان شناسایی و نشاندار شدهاند و برای حمایت از آنها ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مدیرکل بیمه سلامت لرستان با تأکید بر ضرورت حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج در استان گفت: تاکنون۵۲ هزار نفر از بیماران خاص و صعبالعلاج در استان شناسایی و نشاندار شدهاند.
محسن اسدبیگی با بیان کرد:همچنین تاکنون ۲۵۰ میلیارد تومان از محل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج برای تأمین هزینههایی درمانی این بیماران در استان پرداخت شده است.
وی با اشاره به خدمات بیمه سلامت در حوزه ی درمان ناباروری افزود: طی سه سال گذشته تعداد مؤسسات طرف قرارداد بیمه سلامت در استان از ۶۰۰ مؤسسه به هزار و ۲۰۰ مؤسسه افزایش یافته است و این مراکز به بیمهشدگان خدمات ارائه میکنند.
اسدبیگی با اشاره به پوشش بیمهای ۵۰ درصد جمعیت کشور توسط سازمان بیمه سلامت گفت: از جمعیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری لرستان،یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر معادل بیش از ۶۵ درصد جمعیت استان زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند .
مدیرکل بیمه سلامت لرستان گفت: دولت با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد و گسترش عدالت در حوزه سلامت، حق بیمه دهکهای اول تا پنجم درآمدی را به صورت رایگان تأمین میکند که در لرستان تاکنون ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت استان به صورت رایگان بیمه شدهاند.