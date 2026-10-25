سفیران حمایت‌های روانی جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلماس با حضور در کنار خانواده‌های آسیب‌دیده از سیلاب، خدمات حمایت روانی و اجتماعی ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سفیران حمایت‌های روانی جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلماس با حضور مستمر در کنار خانواده‌های آسیب‌دیده از سیلاب، ارائه خدمات حمایت روانی و اجتماعی را با هدف تسکین آلام، کاهش فشار‌های روانی و تقویت احساس آرامش و امنیت ادامه می‌دهند.

در این میان، کودکان از گروه‌های نیازمند توجه ویژه‌اند؛ فعالیت‌های بازی‌محور و تعاملات حمایتی، فرصتی برای تخلیه هیجانات، تجربه لحظاتی شاد و بازگشت تدریجی احساس امنیت به آنان فراهم می‌کند.

در کنار امدادرسانی، تسکین آلام و حمایت از روح و روان آسیب‌دیدگان نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از رسالت انسان‌دوستانه هلال‌احمر است.