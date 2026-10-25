به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با عبور امواجی از تراز میانی جو، تا اواخر وقت امروز شاهد تداوم رگبار‌های متناوب باران توأم با رعد و برق و وزش باد در مناطق شمالی و تا حدودی مرکزی استان خواهیم بود که با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها و طبق هشدار‌های هواشناسی صادر شده، طی این مدت احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها در برخی نقاط شمالی استان دور از انتظار نخواهد بود.

از فردا دوشنبه تا اواخر هفته جاری شرایط نسبتاً پایدار جوی بر استان حاکم خواهد شد.

از نظر دمایی نیز طی امروز روند کاهشی دما در سطح استان ادامه خواهد داشت و از فردا تا پایان هفته تغییرات دمایی در استان محسوس نخواهد بود.