رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از صدور هشدار نارنجی هواشناسی در استان خبر داد و گفت:با توجه به فعالیت سامانه بارشی طی امروز بارش‌های رگباری به ویژه در نیمه شمالی و منطقه ارسباران دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد امیدفر با بیان اینکه برای آگاهی مردم از شرایط جوی و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر شده است گفت: این شرایط به ویژه بعد از ظهر تشدید و این سامانه از اواخر امروز از منطقه خارج می‌شود.

وی با اشاره به احتمال بارش تگرگ در نواحی مستعد و بالا آمدن آب رودخانه‌ها و برخورد آذرخش، از مردم و مسافران خواست از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها و رفتن به ارتفاعات خودداری کنند و دستگاه‌های خدماتی و امدادی برای شرایط اضطراری آمادگی داشته باشند.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: از روز دوشنبه و سه شنبه جوی نسبتا پایدار در استان حاکم می‌شود و احتمال بارش‌های پراکنده در نیمه شمالی استان وجود دارد.

امیدفر ادامه داد: از اواخر روز چهارشنبه سامانه فعال بارشی نسبتا قوی وارد جو استان شده و فعالیت آن تا اواخر هفته آینده موجب بارش‌های متناوب باران، غرش آذرخش، آبگرفتگی معابر و بالاآمدن آب رودخانه‌ها می‌شود.