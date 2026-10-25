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مردم شهرستان فریدن با شرکت در پویش نذر کاشی، در ساخت صحن حضرت زینب (س) در مجاورت حرم مطهر امام حسین (ع) مشارکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستانهای استان اصفهان گفت: در این پویش، مردم میتوانند با درج نام خود، شهدا و عزیزانشان در پشت کاشیهای ارسالی به کربلای معلی، در ساخت این صحن مشارکت کنند.
سیدحمید میرلوح افزود: طرحهای طلایهداران حضرت زینب (س) با محوریت مشارکت بانوان در حرمسازی و نشان ارادت نیز در دو بخش عمومی و دانشآموزی، با هدف تقویت فرهنگ ولایتمداری و گسترش ارادت به اهلبیت (ع) اجرا میشوند.
وی گفت: پویش نذرکاشی همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س)، در حاشیه تجمعات شبانه شهر داران و همچنین در مساجد شهرستان فریدن با مشارکت مردم برگزار شد.