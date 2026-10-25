به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان‌های استان اصفهان گفت: در این پویش، مردم می‌توانند با درج نام خود، شهدا و عزیزانشان در پشت کاشی‌های ارسالی به کربلای معلی، در ساخت این صحن مشارکت کنند.

سیدحمید میرلوح افزود: طرح‌های طلایه‌داران حضرت زینب (س) با محوریت مشارکت بانوان در حرم‌سازی و نشان ارادت نیز در دو بخش عمومی و دانش‌آموزی، با هدف تقویت فرهنگ ولایت‌مداری و گسترش ارادت به اهل‌بیت (ع) اجرا می‌شوند.

وی گفت: پویش نذرکاشی همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س)، در حاشیه تجمعات شبانه شهر داران و همچنین در مساجد شهرستان فریدن با مشارکت مردم برگزار شد.