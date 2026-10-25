معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، در دیدار با وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، بر تشکیل کارگروهی تخصصی برای پیگیری و اجرای توافق‌های فرهنگی دو کشور در حوزه چاپ و نشر کتاب، ترجمه آثار ادبی و معرفی میراث مشترک فارسی‌زبانان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و غلامرضا طریقی؛ مدیرکل دفتر ادبیات، شعر و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه با مطلوبه‌خان ستاریان؛ وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار که با هدف تعمیق پیوند‌های دیرینه فرهنگی و ادبی میان دو کشور برگزار شده بود، طرفین درباره راه‌کار‌های اجرایی گسترش سطح همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف صنعت چاپ و نشر کتاب و کتابخوانی تبادل نظر کردند.

از مهمترین محور‌های گفت‌و‌گو در این دیدار، هماهنگی، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی در زمینه تصحیح، چاپ و انتشار آثار مفاخر و شخصیت‌های مشترک ادبی و تاریخی دو کشور بود.

در این دیدار مسئولان فرهنگی ایران و تاجیکستان، میراث کهن پارسی‌زبانان را سرمایه‌ای ارزشمند دانسته و بر این امر تاکید کردند که حفظ و انتشار شایسته آن نیازمند همکاری مستمر تشکل‌ها و نهاد‌های تخصصی هر دو کشور است. همچنین همکاری در زمینه معرفی و ترجمه آثار نویسندگان معاصر هر دو کشور و طراحی زیست بوم زبان فارسی در فضای مجازی از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.

در این دیدار به منظور پیگیری مصوبات و اجرایی‌سازی توافقات صورت‌گرفته، مقرر شد کارگروهی تخصصی و مشترک بین نمایندگان فرهنگی ایران و تاجیکستان تشکیل شود. این کارگروه مسئولیت پیگیری مستمر و تسهیل روند اجرای برنامه‌های همکاری دوجانبه را برعهده خواهد داشت.

چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه از ۳۰ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ (۲۲ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶) در موزه ملی تاجیکستان برگزار شد.