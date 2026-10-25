به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای خراسان جنوبی در نشست خبری با اشاره به آمادگی راهداری برای مواجهه با پدیده ال نینو و فصل سرما گفت: ۳۴ پایگاه راهداری شامل ۱۳ راهدارخانه مرکزی، ۲۱ راهدارخانه بین راهی و ۱۸ انبار نمک و ماسه در آمادگی کامل است.

ذاکر افزود: مصالح مورد نیاز راهداری در فصل زمستان سال جاری را ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن و مصالح موجود و ذخیره شده ۱۴ هزار تن اعلام کرد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای خراسان جنوبی همچنین به فعالیت ۳۹ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در محور‌های مواصلاتی استان اشاره کرد و گفت: مجوز ۸ پارکینگ و اقامتکاه اضطراری در راه‌ها از سازمان حمل و نقل کشوری اخذ شذه و به زودی عملیات اجرایی در مسیر راور-دیهوک- فردوس انجام می‌شود.

ذاکر همچنین به تجهیز و بهسازی راه‌های روستایی اشاره کرد و گفت: ۳۹۶ کیلومتر از راه‌های اصلی و روستایی استان در دست اجرا است، که ۶۰ درصد از این مقدار بالغ بر ۲۳۰ کیلومتر راه روستایی است که اسفالت شده و مابقی تا پایان سال انجام می‌شود.

وی همچنین از اصلاح و حذف ۷ نقطه حادثه‌خیز در استان خبر داد و گفت: رفع نقطه حادثه‌ خیز تقاطع بجد در محور بیرجند–سربیشه–نهبندان و ایمن‌سازی ورودی، خروجی و دوربرگردان‌های مجتمع خاطره در محور بیرجند–خوسف با پیشرفت ۹۵ درصد. از جمله طرح‌های شاخص استان در این حوزه است.

ذاکر همچنین از جابه جایی یک‌میلیون و ۱۲۶ هزار و ۲۵۰ مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی، اجرای ۳ هزار و ۷۴۰ کیلومتر خط‌کشی راه‌ها، طراحی، ساخت، جانمایی و نصب ۶ هزار و ۱۴۲ عدد تابلو، نصب و تعمیر ۵۴۶ مترمربع تابلوی اطلاعاتی، نصب ۵۶۳ متر سرعت‌گیر و ۱۷۳ متر سرعت‌کاه و رنگ‌آمیزی هزار و ۲۵۹ متر سرعت‌گیر در هفت ماه گذشته خبر داد.