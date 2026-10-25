به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: مأموران پاسگاه سراوان پس از دریافت اطلاعاتی درباره حفاری غیرمجاز و هماهنگی قضائی، به محل اعزام شدند و سه نفر را حین حفاری دستگیر کردند.

وی افزود: چهار دستگاه خودرو و تعدادی ابزار حفاری نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: در پرونده‌ای دیگر، مأموران کلانتری ۱۱ رشت در بازرسی از یک خانه، دو دستگاه فلزیاب قاچاق به همراه متعلقات آنها کشف کردند.

سرهنگ عیسی روشن‌قلب افزود: در این رابطه، متهمی ۳۷ ساله دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد و کارشناسان ارزش فلزیاب‌های کشف‌شده را بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.