به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کرامت ویس کرمی از اجرای آزمایشی طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت جایگاه در تهران خبر داد. کرامت ویس‌کرمی اعلام کرد این طرح با هدف افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی، شفافیت در توزیع بنزین و مدیریت مصرف اجرا شده است.

وی با اشاره به آمار مصرف بنزین در کشور گفت: از اول تا شانزدهم شهریور ۱۴۰۵، میانگین مصرف روزانه بنزین ۱۴۴ میلیون لیتر بود که ۵۹ درصد آن با کارت سوخت شخصی و ۴۱ درصد با کارت جایگاه انجام شد. به گفته روزانه حدود ۵۹ میلیون لیتر بنزین از طریق کارت‌های جایگاه عرضه شده که هویت دریافت‌کنندگان آن پیش از اجرای طرح به‌طور دقیق مشخص نبود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: اجرای طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت جایگاه بر اساس اسناد بالادستی و با رعایت الزامات امنیتی و پدافند غیرعامل در دستور کار قرار گرفته است. در این طرح، متقاضیان ابتدا از طریق دستگاه کارت‌خوان جایگاه، توکن یا شناسه اختصاصی دریافت می‌کنند و سپس با استفاده از آن، سوخت‌گیری انجام می‌دهند.

ویس کرمی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در دوم آذر ۱۴۰۴ درباره افزایش قیمت بنزین عرضه‌شده با کارت جایگاه از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان گفت: پس از اجرای این سیاست، سهم استفاده از کارت جایگاه از ۴۲ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت و هم‌زمان کاهش مصرف نیز ثبت شد.

وی ادامه داد: در مهر ۱۴۰۴، سهم کارت‌های شخصی از سوخت‌گیری ۴۹ درصد و سهم کارت‌های جایگاه ۵۱ درصد بود؛ در حالی که در مهر ۱۴۰۵ این نسبت به‌ترتیب به ۵۸ و ۴۲ درصد رسید. همچنین، مقایسه آمار‌های مصرف نشان می‌دهد مصرف بنزین در مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ میلیون لیتر کاهش یافته که معادل ۳.۲۴ درصد اعلام شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به داده‌های به‌دست‌آمده از اجرای طرح در تهران اظهار کرد: در مهر امسال، ۵۱ درصد از استفاده‌کنندگان کارت جایگاه یک بار سوخت‌گیری کردند و مجموع سوخت‌گیری این گروه ۲۱ میلیون لیتر بود. همچنین، ۲۴ درصد دو بار، ۱۱ درصد سه بار و ۱۴ درصد بیش از سه بار سوخت‌گیری کردند که به‌ترتیب ۱۹، ۱۳ و ۲۴ میلیون لیتر بنزین دریافت کردند.

ویس کرمی افزود: بررسی اطلاعات ثبت‌شده، مواردی از سوخت‌گیری پرتکرار را نیز مشخص کرده است؛ از جمله فردی که طی یک ماه در یک جایگاه ۱۰۵ بار سوخت‌گیری کرده و ۲۰۰۶ لیتر بنزین دریافت کرده است. همچنین فرد دیگری در ۳۸ جایگاه، طی ۹۸ بار سوخت‌گیری، ۲۳۳۷ لیتر بنزین دریافت کرده است.

وی درباره هزینه دریافت توکن در جایگاه‌ها توضیح داد: مبلغ هزار تومان دریافت‌شده برای صدور توکن، به بخش دولتی تعلق ندارد و بخش خصوصی آن را بابت احراز هویت دریافت می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی نیز گفت: این طرح با همکاری شرکت ملی پخش و به ابتکار وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت آزمایشی اجرا شده و این شرکت آمادگی دارد اطلاعات موردنیاز را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهد. به گفته ویس کرمی، صدور مجوز سازمان پدافند غیرعامل و امنیت فناوری اطلاعات ریاست جمهوری (افتا) از موانع پیش‌روی اجرای نهایی این طرح است که هنوز از سوی وزارت اقتصاد دریافت نشده است.

وی همچنین از اجرای طرح اختصاص سهمیه سوم بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان در برخی استان‌ها خبر داد و افزود: پس از تکمیل مراحل آزمایشی، امکان گسترش آن به سایر استان‌ها، به‌ویژه استان‌های مرزی، بررسی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به سهمیه سوخت خودرو‌های فعال در تاکسی‌های اینترنتی گفت: میزان سهمیه بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان بر اساس پیمایش تعیین می‌شود. بر این اساس، رانندگان با پیمایش یک‌هزار تا دو هزار کیلومتر، ۱۰۰ لیتر؛ با پیمایش دو هزار تا سه هزار کیلومتر، ۲۰۰ لیتر؛ و با پیمایش بیش از سه هزار کیلومتر، ۳۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. رانندگان با پیمایش کمتر از یک‌هزار کیلومتر نیز می‌توانند از سهمیه‌های اولیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی خود استفاده کنند.

ویس کرمی با اشاره به روند مصرف بنزین در شهریور امسال اظهار کرد: میانگین مصرف روزانه بنزین از اول تا شانزدهم شهریور ۱۴۴ میلیون لیتر بود که از هفدهم شهریور تا پایان ماه به ۱۳۳ میلیون لیتر کاهش یافت.

وی در پایان از افزایش ۱۴ درصدی مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) پس از تغییر نرخ بنزین عرضه‌شده با کارت جایگاه خبر داد و از مردم خواست با مدیریت مصرف سوخت، به کاهش مصرف بنزین و استفاده بیشتر از سوخت‌های جایگزین کمک کنند.