در روستای امامزاده علی دودانگه ساری، حجت‌الاسلام محمدعلی خادمی روز را با باغداری و دامداری می‌گذراند و در مسجد و مدرسه نیز همراه مردم و نسل جوان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در روستای امامزاده علی بندرج دودانگه ساری، سپیده‌دم‌ها با صدایِ حرکتِ ابزار در میانِ باغ‌ها آغاز می‌شود. اینجا، زندگی، معامله‌ای است میانِ انسان و خاک؛ معاملاتی که نیازمندِ صبری فراتر از توانِ عادی است. در میانِ این تکاپو، چهره‌ای به چشم می‌خورد که تنها به دنبالِ محصولِ زمین نیست، بلکه در پیِ استقرارِ ریشه‌ها در این خاک است.

محمدعلی خادمی، مردی ۶۵ ساله است که میانِ دو دنیا، پل ساخته است. او با مدیریتِ باغ‌ها و پرورشِ دام، نه تنها اقتصادِ کوچکِ خانواده‌اش را تأمین می‌کند، بلکه الگویی از خودکفایی را در دلِ روستا رقم زده است.

در میانِ شاخ و برگ‌های سبز و میانِ تکاپویِ دامداری، حضور او، تداعی‌گرِ این حقیقت است که ماندن در روستا، تنها یک انتخابِ جغرافیایی نیست، بلکه یک انتخابِ اخلاقی است.

اما وقتی خستگیِ کار، بر تن می‌نشیند، نقشِ او تغییر می‌کند. همان دست‌هایی که با خاک درآمیخته بودند، اکنون برایِ پناه دادن به جان‌ها، به سویِ محراب گشوده می‌شوند.

حجت‌الاسلام محمدعلی خادمی در مسجدِ روستا، تنها یک پیشوای مذهبی نیست؛ او، عضوی از بدنه حیاتِ اجتماعیِ روستای امامزاده علی بندرج است؛ کسی که از زبانِ کشاورزان و از دغدغه‌های اهالی، باخبر است.

در کلاس‌های درس و در میانِ دانش‌آموزان، او، پیوند دهنده‌ی دانش و عمل است. حضور او در مدرسه و مسجد، آموزه‌ای است برای نسلِ نو: اینکه ایمان، بدونِ تلاش برای آباد کردنِ زمین، کمال نمی‌یابد.

روایت زندگی حجت‌الاسلام خادمی، روایتِ ساده‌ای از یک روحانی نیست؛ بلکه روایتِ تعادلی است میانِ دو نیازِ بنیادینِ انسان: نیاز به معاش و نیاز به معنا. او ثابت کرده است که می‌توان هم با خاک، و هم با نور، در این زمین، ریشه‌دار بود.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد