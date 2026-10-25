

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این محموله شامل ۴۱۵ تن کود اوره نیتروژن‌دار به ارزش ۱۴۷ هزار و ۵۵۵ دلار، تولید یکی از شرکت‌های پتروشیمی مستقر در مسجدسلیمان بود که پس از صدور مجوز صادرات، به مقصد ترکیه اعزام شد.



بهروز قره‌بیگی، ناظر گمرکات خوزستان، راه‌اندازی این مسیر را گامی در راستای توسعه صادرات استان و بهره‌گیری از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی دانست و ابراز امیدواری کرد که توسعه مسیرهای جایگزین، به افزایش صادرات، اشتغال‌زایی و ارزآوری کشور کمک کند.