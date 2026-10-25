رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران از توافق برای افزایش ۱۵ درصدی قیمت شیر خام خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهاد ارائه‌شده به ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری ۶۸ هزار تومان تعیین شده است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط‌زیست خبرگزاری صداوسیما، سیداحمد مقدسی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد قیمت نهاده‌های دامی، انجمن صنفی گاوداران ایران و انجمن صنایع لبنی ایران برای افزایش قیمت شیر خام به توافق رسیده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری حدود ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان است که بر اساس توافق انجام‌شده، قیمت پیشنهادی آن درب دامداری ۶۸ هزار تومان و درب کارخانه ۷۰ هزار تومان خواهد بود.

رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران با اشاره به ارائه این پیشنهاد به کارگروه ستاد تنظیم بازار گفت: بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، قیمت شیر خام تازه مطابق استاندارد ملی ایران، با چربی پایه ۳.۲ درصد، درب دامداری ۶۸ هزار تومان و درب کارخانه ۷۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. همچنین به ازای هر یک‌دهم درصد افزایش یا کاهش چربی نسبت به میزان پایه، مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ ریال به قیمت هر کیلوگرم شیر اضافه یا از آن کسر خواهد شد.

مقدسی افزایش نرخ ارز و قیمت نهاده‌های دامی را از عوامل اصلی افزایش هزینه تولید دانست و افزود: نرخ ارز از اواخر دی پارسال، از حدود ۱۲۵ هزار تومان به بیش از ۱۸۵ هزار تومان رسیده است و قیمت نهاده‌هایی مانند ذرت، سویا، کلزا و مکمل‌های دامی نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به تغییر قیمت برخی نهاده‌ها از ۹ هزار تومان به حدود ۴۰ هزار تومان گفت: افزایش هزینه تأمین نهاده‌ها، قیمت تمام‌شده تولید شیر خام را بالا برده است.

تولید ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن شیر خام

رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای تولید ۱۴ میلیون تن شیر خام در سال جاری اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن از این میزان محقق شده است و پیش‌بینی می‌شود برنامه تولید تا پایان سال تکمیل شود.

مقدسی افزود: با توجه به رشد جمعیت، تلاش دامداران بر این است که با حفظ سطح تولید، در تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم مشکلی ایجاد نشود.

وی همچنین با اشاره به توقف عرضه دولتی سبوس گفت: دامداران اکنون سبوس را از طریق سامانه بازارگاه و با قیمت آزاد هر کیلوگرم ۳۷ تا ۳۹ هزار تومان تهیه می‌کنند که با احتساب هزینه حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده آن برای دامداران به حدود ۴۰ هزار تومان می‌رسد.

رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران در پایان گفت: مقرر شده است پیشنهاد افزایش قیمت شیر خام روز چهارشنبه ۶ آبان در کارگروه امنیت غذایی بررسی و با توافق انجمن صنفی گاوداران و انجمن صنایع لبنی ایران تصویب شود.