رئیس مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت از برنامه‌ریزی برای جذب و تخصیص اعتبارات ملی و استانی ماده ۹۵ ضوابط قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با هدف حمایت از نوسازی و تجهیز شرکت‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی آسیب‌دیده از جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امید حاجتی، رئیس مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت، با اشاره به سیاست‌های حمایتی این وزارتخانه در حوزه اشتغال و کارآفرینی اظهار کرد: وزارت بهداشت در چارچوب ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی، تسهیلاتی را با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین راه‌اندازی و توسعه مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی بیماری‌های خاص، به‌ویژه در مناطق محروم کشور، در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌دهد.

وی افزود: در همین راستا، مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت، برنامه جذب و تخصیص اعتبارات استانی و ملی ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است. این برنامه در دو محور «نوسازی و تجهیز شرکت‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی آسیب‌دیده از جنگ» و «نوسازی، بازسازی، تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی آسیب‌دیده از جنگ» پیش‌بینی شده است.

رئیس مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از ظرفیت‌های تولیدی و درمانی کشور تصریح کرد: اجرای این برنامه می‌تواند ضمن کمک به احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده، زمینه استمرار و تقویت تولید دارو و تجهیزات پزشکی و بازگشت مراکز درمانی مشمول به چرخه ارائه خدمت را فراهم کند. پس از تخصیص اعتبارات مربوطه و ابلاغ دستورالعمل پرداخت تسهیلات به دانشگاه‌های علوم پزشکی مراکز استان‌ها، فرایند معرفی و بررسی متقاضیان آغاز خواهد شد.

حاجتی خاطرنشان کرد: متقاضیان واجد شرایط پس از ابلاغ دستورالعمل می‌توانند با مراجعه به سامانه آنلاین اشتغال و کارآفرینی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نشانی www.kat.mefa.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند. تمامی مراحل بررسی درخواست‌ها، ارزیابی و پیگیری پرونده تا مرحله پرداخت تسهیلات، صرفاً از طریق همین سامانه انجام خواهد شد.