به گفته مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در سال زراعی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ از مجموع ۱۳۰ هزار هکتار محصولات زراعی پاییزه، ۳۴ هزار هکتار به کشت گندم اختصاص یافته است.

اختصاص ۳۴ هزار هکتار از اراضی سیستان و بلوچستان به کشت پاییزه گندم

اختصاص ۳۴ هزار هکتار از اراضی سیستان و بلوچستان به کشت پاییزه گندم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علی اکبر اربابی گفت: این میزان کشت از نظر وسعت، تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نداشته است و پیش‌بینی می‌شود ۱۱۶ هزار تُن گندم از مزارع استان برداشت شود.

وی افزود: شهرستان‌های دلگان با ۹ هزار هکتار، ایرانشهر با پنج هزار هکتار و بمپور با چهار هزار هکتار، بیش از نیمی از سطح زیرکشت گندم استان سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: ۶ هزار هکتار از سطح زیرکشت گندم با استفاده از چاهک‌ها به منطقه سیستان اختصاص دارد که با توجه به شرایط نامساعد اقلیمی و تنش‌های محیطی به‌ویژه خشکی و شوری و با مشارکت مراکز تحقیقاتی، اقدام به توسعه و ترویج ارقام مقاوم و مناسب منطقه نظیر برزگر، نارین، آفتاب و پریان شده است.

علی اکبر اربابی اظهار کرد: بررسی کیفیت بذور، صدور شناسه رهگیری با نظارت موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر برای بذور تولید داخل و هماهنگی برای تامین و تدارک نیاز بذری استان در سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از مهم‌ترین آنهاست.

وی گفت: به‌دلیل افزایش تقاضا برای بذور اصلاح شده، شرایط اقلیمی و همچنین نگهداری بخش زیادی از تولید مزارع بذری به‌عنوان بذر خودمصرفی توسط تولیدکنندگان و بهره‌برداران مجاور، امسال اقدامات گسترده‌ای برای تامین نیاز کشاورزان صورت گرفت.