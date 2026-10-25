سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: برنامه ملی حکمرانی پیشگیری از اعتیاد با مشارکت ۲۳ دستگاه عضو کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری تدوین و ابلاغ شده است و اجرای آن با هدف تحقق تکالیف قانونی و کاهش ۱۰ درصدی ضریب اعتیاد تا پایان برنامه هفتم توسعه پیگیری می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر زهرا عابدینی در یکصد و پنجمین جلسه کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این کمیته به‌عنوان یکی از کمیته‌های اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر، از وظایف هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر در حوزه پیشگیری برخوردار است و طی حدود ۳ سال گذشته، جلسات آن با ریاست معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شده است.

سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اهمیت مسئولیت این کمیته در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه افزود: بر اساس ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های عضو موظفند با هماهنگی و هم‌افزایی، برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد را به‌گونه‌ای پیش ببرند که زمینه کاهش ۱۰ درصدی ضریب اعتیاد به مواد مخدر تا پایان این برنامه فراهم شود.

وی با اشاره به جایگاه قانونی، نظارتی، هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری اظهار داشت: این کمیته با عضویت ۲۳ دستگاه اجرایی، یکی از کمیته‌های اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مسئولیت آن در اجرای مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، اهمیت ویژه‌ای دارد.

عابدینی ادامه داد: سیاست‌های کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز بر هم‌افزایی و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در مداخلات پیشگیرانه تأکید دارد؛ بنابراین، حضور نمایندگان دستگاه‌ها در این کمیته صرفاً جنبه تشریفاتی ندارد، بلکه یک تکلیف قانونی و مسئولیتی مشترک است که همه دستگاه‌های عضو باید در مسیر تحقق آن تلاش کنند.

وی با بیان اینکه مسئولیت پیشگیری از اعتیاد به دستگاه یا نهاد خاصی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های عضو باید متناسب با مأموریت‌ها و ظرفیت‌های خود در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه مشارکت داشته باشند و هیچ دستگاهی نباید مسئولیت خود را در این زمینه کمتر یا بیشتر از سایر دستگاه‌ها تلقی کند؛ چراکه تحقق اهداف پیشگیری، مستلزم حرکت هماهنگ و هم‌افزای همه بخش‌هاست.

سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به حوزه‌های تعیین‌شده برای مداخلات پیشگیرانه در برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه، پیشگیری از اعتیاد در ۴ حوزه اصلی خانواده، محیط‌های شهری و روستایی، محیط‌های کار و اشتغال و محیط‌های آموزشی تعریف شده است.

وی افزود: در حوزه آموزش، دستگاه‌هایی همچون وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و سایر مراکز آموزشی از جمله حوزه‌های علمیه و مراکز آموزش نظامی، متناسب با وظایف و مأموریت‌های خود در اجرای برنامه‌های پیشگیری نقش دارند.

عابدینی با اشاره به تدوین برنامه ملی حکمرانی پیشگیری از اعتیاد در سال ۱۴۰۵ بیان کرد: این برنامه با همکاری و مشارکت دستگاه‌های عضو کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری تدوین شد و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها در آن مشخص شده است. این برنامه پس از تصویب در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به تأیید رئیس‌جمهور رسید و از سوی دکتر حسین ذوالفقاری، نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد، به مقامات عالی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

وی یکی از مسئولیت‌های اصلی کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری را پیگیری اجرای این برنامه عنوان کرد و گفت: اجرای تکالیف تعیین‌شده باید با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های مسئول و با بهره‌گیری از حمایت‌های ستاد در زمینه تأمین بخشی از منابع، تسهیل‌گری و تنظیم‌گری دنبال شود تا اقدامات پیش‌بینی‌شده تا پایان سال جاری به نتایج مطلوب برسد.

سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه ملی پیشگیری از اعتیاد در سال ۱۴۰۶ خبر داد و اظهار کرد: بر اساس ابلاغ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، مقرر شده است کارگروه‌های تخصصی برای تدوین این برنامه تشکیل شوند تا پس از بررسی کارشناسی و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مسئول، برنامه سال آینده تدوین شود.