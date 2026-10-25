معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای یزد: تجهیزات و تأسیسات سدها، بند‌های خاکی و خط انتقال آب به یزد با هدف کاهش خسارات احتمالی سیلاب و تداوم تأمین آب استان یزد تحت پایش قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، افشین عالمی با بیان اینکه تغییرات اقلیمی از اواخر دهه ۹۰ بر الگو‌های بارش تأثیر گذاشته است، گفت: با وجود کاهش مجموع بارندگی‌ها در برخی دوره‌ها، شدت بارش‌ها افزایش یافته و در بازه‌های زمانی کوتاه، حجم زیادی از آب وارد مسیر‌های جریان سطحی می‌شود. این شرایطی که احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی و خسارت‌بار را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به تجربه سیلاب‌های سال‌های اخیر افزود: شرکت آب منطقه‌ای یزد با بهره‌گیری از تجربیات حاصل از حوادث گذشته و با هدف افزایش آمادگی برای مدیریت روان‌آب‌ها، اقدامات لازم را برای بررسی وضعیت تأسیسات، تجهیزات و سازه‌های کنترل سیلاب در استان یزد انجام داده است.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به ظرفیت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی آب استان یزد تصریح کرد: ۲۶ بند خاکی با ظرفیت مجموع حدود ۲۷ میلیون مترمکعب و سد هرات با ظرفیت ۲۳.۴ میلیون مترمکعب، از مهم‌ترین زیرساخت‌های استان یزد در زمینه ذخیره و تنظیم جریان آب به شمار می‌روند و آمادگی عملکردی این تأسیسات برای مواجهه با شرایط بارشی و سیلابی مورد توجه قرار دارد.

وی همچنین درباره آمادگی سد هرات در مرز استان‌های یزد و فارس اظهار کرد: این سد تنظیم آب رودخانه اعظم و تأمین نیاز‌های کشاورزی مناطق پایین‌دست را بر عهده دارد و بررسی تجهیزات و رزمایش‌های لازم با هدف اطمینان از آمادگی این مجموعه برای آبگیری و بهره‌برداری مناسب صورت گرفته است.

عالمی با اشاره به اهمیت خط اول انتقال آب به یزد گفت: با توجه به نقش این خط در تأمین آب شرب استان یزد، تجهیزات موردنیاز برای تصفیه و انتقال آب، همچنین ایستگاه‌ها و مخازن مسیر انتقال، به‌صورت مستمر پایش می‌شوند تا در صورت بروز شرایط نامساعد در بالادست و افزایش کدورت آب، امکان تداوم خدمت‌رسانی و کاهش اختلال در انتقال آب فراهم باشد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای یزد در ادامه به اهمیت بند‌های خاکی و سازه‌های کنترل سیلاب در بالادست مناطق شهری اشاره کرد و گفت: سازه‌هایی همچون بند رحیم‌آباد با ظرفیت حدود ۴.۲ میلیون مترمکعب و دیگر بند‌های مستقر در بالادست شهر‌های استان یزد، نقش مهمی در کنترل و تنظیم جریان روان‌آب‌ها، کاهش سرعت حرکت سیلاب و انتقال ایمن‌تر جریان به پایین‌دست دارند.

عالمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع آسیب‌های واردشده به برخی سازه‌ها در سیلاب‌های گذشته افزود: ارزیابی وضعیت سازه‌ها، رفع نواقص و تکمیل اقدامات اصلاحی، از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش ضریب اطمینان تأسیسات و ارتقای آمادگی استان یزد برای مواجهه با سیلاب‌های احتمالی دنبال شده است.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و احتمال وقوع بارش‌های شدید در بازه‌های زمانی کوتاه، آمادگی زیرساخت‌های کنترل سیلاب، پایش مستمر تأسیسات و هماهنگی برای حفظ پایداری تأمین آب، از اولویت‌های شرکت آب منطقه‌ای یزد است تا ضمن کاهش خسارات احتمالی، خدمت‌رسانی به مردم استان یزد با کمترین اختلال ادامه یابد.