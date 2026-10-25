معاون اول رئیس جمهور نوشت: از وزیران بهداشت، آموزش‌وپرورش و رئیس دانشگاه آزاد می‌خواهم برای پذیرش دانش‌آموزان و دانشجویان محجبهٔ محروم از تحصیل جمهوری آذربایجان اقدامات لازم را انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در فضای مجازی نوشت: «ضمن قدردانی از رویکرد هوشمندانه وزارت علوم در استقبال از پذیرش دختران محجبه محروم از تحصیل جمهوری آذربایجان، از وزرای محترم بهداشت و آموزش و پرورش و رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی نیز می‌خواهم برای پذیرش و ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان آذربایجانی اقدامات لازم را انجام دهند.