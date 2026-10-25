به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️آتش نشانان سمنان در دو ماموریت جداگانه ، حریق در واحدهای مسکونی مهر را اطفا کردند.

فرمانده تیم عملیات ایستگاه شماره پنج آتش نشانی سمنان از آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی نیمه‌کاره در محدوده منطقه مسکن مهر سمنان خبر داد و گفت: بررسی‌های کارشناسی اولیه نشان داد این حریق عمدی بوده و افراد ناشناس با به آتش کشیدن تعدادی مبل و لاستیک خودرو سعی داشتند به منزل آسیب برسانند.

آتشیار سوم محسن نوحی با اشاره به وضعیت متمطلوب ایمنی ساختمان‌های نیمه‌کاره و رهاشده مسکن مهر تصریح کرد: این ساختمان بدون هرگونه حفاظ، درب ورودی و علائم هشداردهنده یا تابلوی ورود ممنوع است و تردد شهروندان در چنین ساختمان‌هایی به‌ویژه در ساعات تاریکی شب، می‌تواند به حوادث جبران‌ناپذیری همچون سقوط از چاله آسانسور منجر شود.

در ماموریت دیگری نیز حریق تیر‌های چوبی در مسکن مهر سمنان اطفا شد.

آتش‌یار سوم محسن نوحی فرمانده تیم عملیات ایستگاه شماره ۵ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان گفت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در محوطه مسکن مهر (جوار میدان وصال)، تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۵ بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: کانون آتش‌سوزی در محل انباشت تیر‌های چوبی و در مجاورت کابل‌های برق فشار قوی قرار داشت که این موقعیت، خطر گسترش حریق را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده بود.

وی افزود: ۳ نفر از آتش‌نشانان با حضور به‌موقع و عملکرد سریع، موفق شدند حریق را پیش از سرایت به نقاط پیرامونی مهار و اطفا کنند.

علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است.