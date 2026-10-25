به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در نشست با اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر افزود: بر اساس رهنمود‌ها و حکم حکومتی مقام معظم رهبری، هرگونه اختلاف‌افکنی و ایجاد دوقطبی در جامعه موجه نبوده و ممنوع است.

وی با اشاره به ضرورت تدوین نقشه راه جامع برای سال جاری و سال‌های آتی اظهار داشت: دبیرخانه ستاد با هم‌افزایی اعضا، باید تمامی معروف‌ها و منکر‌های موجود و محتمل در آینده را در تمامی حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر پایه کار کارشناسی و با دریافت نظرات و راهکار‌های دستگاه‌های عضو، استخراج و تبیین کند تا پس از چکش‌کاری علمی در کارگروه تخصصی، به عنوان سند و برنامه کلان بالادستی به تصویب برسد.

آیت الله صفایی بوشهری افزود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر نهادی فراگیر است و نباید پرداختن به یک اولویت سبب غفلت از حوزه‌های دیگر شود؛ توسعه متوازن حکم می‌کند که همگام با حل معضلات اقتصادی، زیرساخت‌های فکری و فرهنگی جامعه نیز تقویت شود و دستگاه‌ها در اجرای مأموریت‌های خود تنها نمانند.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با اشاره به گلایه برخی اعضا از کم‌کاری بعضی نهاد‌ها در وظایف ذاتی خود تصریح کرد: کارگروهی مشخص با حضور اعضای علمی و تخصصی مأمور شده‌اند تا عملکرد دستگاه‌ها را رصد کنند و در صورت مشاهده ترک‌فعل یا کاستی، پیش از دعوت مدیر مربوط به صحن جلسه، موضوعات به‌صورت مکتوب و با مهلت زمانی مشخص (۲۰ روز تا یک ماه) به دستگاه ابلاغ شود تا مدیران با آمادگی کامل، پاسخ‌ها و دفاعیات خود را به همراه آمار دقیق در نشست تخصصی مطرح کنند.

امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کمبود بودجه برخی دستگاه‌های متولی فرهنگ از جمله ارشاد، تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: بسیاری از دستگاه‌ها طرح‌های ضروری دارند، اما اعتبار لازم در ردیف‌های وزارتخانه‌ای برای آن پیش‌بینی نشده است؛ مقرر شد نیاز‌های اولویت‌دار با کارشناسی دقیق در دبیرخانه ستاد جمع‌بندی و از طریق استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، از محل منابع مسئولیت‌های اجتماعی نفت و نهاد‌های بالادستی تأمین شود.

وی تأکید کرد: اعتبارات تخصیص‌یافته از این محل باید منحصراً و به‌صورت «نشاندار» صرف همان برنامه مصوب فرهنگی شود تا در ردیف‌های بدهی یا هزینه‌های جاری اداری مستهلک نگردد.

آیت‌الله صفایی بوشهری مهم‌ترین معروف در شرایط حساس کنونی کشور را وحدت و انسجام ملی دانست و گفت: بر اساس رهنمود‌ها و حکم حکومتی مقام معظم رهبری، هرگونه اختلاف‌افکنی و ایجاد دوقطبی در جامعه موجه نبوده و ممنوع است؛ معیار اصلی در تمامی اقدامات، حفظ همگرایی حول محور ولایت فقیه است و هر برنامه‌ای که شائبه ایجاد شکاف و تنش در جامعه را داشته باشد باید متوقف و بر اساس استعلامات قانونی و تصمیم‌گیری‌های کلان بازنگری شود.

استاندار بوشهرهم با اشاره به مؤلفه‌های اثرگذار بر زیست اجتماعی و اقتصادی مردم، اظهار داشت: تدین، نجابت و پایبندی مردم استان بوشهر به باور‌های دینی و مذهبی سرمایه‌ای ارزشمند است؛ با این حال در مواجهه با برخی ناهنجاری‌ها و رفتار‌های فردی، باید شرایط اقتصادی، نوسانات درآمدی و فشار‌های معیشتی حاکم بر اصناف و خانواده‌ها را هم مدنظر قرار داد.

ارسلان زارع با اشاره به نوسانات نرخ بیکاری و اثرپذیری مشاغل جنوب استان از جمله فعالیت بیش از ۱۴ تا ۱۵ هزار ملوان از تحولات اقتصادی و منطقه‌ای، گفت: حفظ آرامش روانی، تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت و پیشگیری از ایجاد دوقطبی در جامعه، نیازمند رویکردی اخلاق‌مدار، اقناعی و همراه با سعه‌صدر است؛ مجموعه‌های قضایی، امنیتی، انتظامی و شورای تأمین استان با حساسیت بالا برای مدیریت فضا و صیانت از حریم جامعه تلاش شبانه‌روزی دارند.

استاندار بوشهر همچنین با تأکید بر کنترل بازار، پیشگیری از گرانی و تسریع در پاسخگویی به مطالبات مردمی، از سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های نظارتی و مردمی ستاد امر به معروف استقبال کرد و خواستار معرفی و پیوند این درگاه‌ها در نشست شورای اداری استان برای پیگیری دقیق‌تر مسائل شد.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود، ساماندهی «خانه‌های مبله» را یکی از دغدغه‌های جدی و مصوبات شورای تأمین استان برشمرد و تشریح کرد: گزارش‌های مستند نشان داد که برخی از این واحد‌ها بستری برای سوءاستفاده افراد غیربومی، سرقت و جرائم اجتماعی شده بود؛ از این رو با هماهنگی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، میراث فرهنگی، پلیس و دستگاه قضا، بسته‌ای قانونی و عملیاتی تدوین شد که حتی می‌تواند به الگویی کشوری بدل شود.

وی درباره سازوکار این طرح افزود: بر اساس این دستورالعمل، فعالیت بدون مجوز تحت عنوان خانه مبله متوقف خواهد شد؛ واحد‌های غیرمجاز ضمن پلمب قانونی، با تغییر تعرفه انشعابات آب، برق، گاز و مخابرات به تعرفه‌های تجاری جریمه می‌شوند. متقاضیان فعالیت اقامتی موظف‌اند از درگاه ملی مجوز‌ها اقدام کنند تا پس از ارزیابی، رتبه‌بندی، نصب تابلو و استانداردسازی توسط اداره‌کل میراث فرهنگی، زیر چتر نظارتی اصناف، شهرداری‌ها و پلیس فعالیت کنند.

رئیس سازمان امر به معروف و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر در این جلسه با اشاره به پیگیری مصوبات شورای فرهنگ عمومی، شورای تامین و ستاد امر به معروف اظهار داشت: در این راستا نشست‌هایی با معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری برگزار شده است، اما استمرار این روند برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند همکاری جدی‌تر دستگاه‌هاست همچنین با وجود پیگیری‌های مکتوب و برگزاری سه جلسه، تاکنون نشستی با مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار نشده است که امیدواریم این امر محقق شود.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به راه‌اندازی کارگروه رصد و پایش وضعیت معروف و منکر در استان افزود: این کارگروه فعال است و پس از رصد، نامه‌نگاری با دستگاه‌های مربوطه جهت برطرف‌سازی مسائل یا احیای معروف‌ها انجام می‌گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ پرداخت و گفت: با رهنمود‌ها و نظارت‌های مستمر حضرت آیت‌الله صفایی بوشهری، توانستیم جایگاه ستاد استان رو برای اولین بار در چهار ماه نخست سال در سطح کشور به عنوان ستاد برتر کسب کنیم و مورد تقدیر ستاد مرکزی قرار گرفتیم.

وی افزود: متاسفانه بعد از این موفقیت، به دلیل آغاز روند تعمیرات و تخلیه ساختمان قبلی، با بحران کمبود فضا و نبود مکان مناسب مواجه شدیم در حال حاضر مجموعه ما تنها در دو اتاق و یک سالن کوچک مستقر است که با حجم بالای کار‌های یک استان تناسبی ندارد و همین مسئله موجب شد رتبه ما در کشور به جایگاه بیستم نزول پیدا کند؛ با این حال قول می‌دهیم در صورت تامین فضای مناسب، استان بوشهر مجدداً در رتبه نخست کشور قرار گیرد.

حجت‌الاسلام موسوی از رونمایی سامانه مطالبه‌گری «سو» (سمت و سو) در این جلسه خبر داد و گفت: این سامانه نظارتی مردم بر دولت طراحی شده تا شهروندان مطالبات و سوالات خود از دستگاه‌های اجرایی را از طریق اپلیکیشن بارگذاری کنند پیامک مستقیماً به مدیرکل مربوطه ارسال می‌شود و مدیرکل مکلف است در بازه زمانی مشخص پاسخگو باشد؛ نظارت بر این سامانه بر عهده ستاد امر به معروف است.