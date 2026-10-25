به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: نخستین مرحله این دوره با محوریت زیورآلات سنتی، از ۲۷ تا ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳ در موکب میدان انقلاب اصفهان و با همکاری معاونت صنایع‌دستی استان، بسیج اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مسئولان موکب برگزار شد.

نورالله عبداللهی ادامه داد: در برنامه یک‌ماهه پیش‌بینی‌شده، رشته‌های صنایع‌دستی چوبی، سفال و سرامیک و چرم دست‌دوز نیز در مراحل بعدی محور برنامه قرار می‌گیرند، تا زمینه معرفی متنوع‌تری از ظرفیت‌های هنری اصفهان در فضای عمومی فراهم شود.

وی گفت: این رویکرد با هدف معرفی تخصصی رشته‌های صنایع‌دستی و گسترش حضور هنرمندان در رویداد‌های اجتماعی دنبال می‌شود.

۶۰۲ رشته صنایع دستی در دنیا شناسایی شده که ۲۹۹ مورد آن مربوط به ایران و از این تعداد ۲۰۰ رشته مربوط به اُستان تاریخی و هنرپرور اصفهان است، قلمزنی، قلمکاری، منبت، خاتم کاری، نگارگری، کاشی‌کاری، قالی‌بافی، میناکاری، سفال و سرامیک از مشهورترین صنایع دستی این خطه تاریخی است.