با هدف تبدیل توانمندی‌های بومی به راهبرد‌های صنعتی، مشهد در روز‌های سوم و چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵ میزبان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور چهار استان شرق کشور در رویداد ملی پتروفن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: میزبانی از رویداد ملی پتروفن در منطقه شرق کشور، فرصتی مغتنم برای هم‌افزایی نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان با بازار‌های بزرگ صنعتی است و بستر لازم را برای رفع گلوگاه‌های فناورانه هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی فراهم می‌کند.

جواد صفائی افزود: رویداد ملی پتروفن ۱۴۰۵ با همکاری هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و پارک علم و فناوری خراسان رضوی، با تمرکز بر استان‌های هدفِ خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و گلستان برگزار می‌شود.

وی گفت:این رویداد تخصصی، ارزیابی برترین شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان را در ۷ حوزه‌ی کلیدی شامل: برق و ابزار دقیق، تجهیزات ثابت و دوار، هوشمندسازی، مواد شیمیایی و کاتالیست، بهبود و تحول در فرایند، آب، انرژی و محیط‌زیست، و دانش فنی فرایندی و توسعه محصول دنبال می‌کند.