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نماینده ولی فقیه در استان همدان مسجد و مدرسه باید در طرحهای جدید شهری در کنار یکدیگر احداث شوند؛ چرا که مسجد بدون پیوند با مدرسه نمیتواند محور محله شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیتالله شعبانی موثقی در شورای راهبردی امور مساجد استان همدان با اشاره به نقش مساجد در حیات فرهنگی و اجتماعی محلات افزود: مساجد باید به کانون فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی محلات تبدیل شوند و در این مسیر، پیوند مسجد و مدرسه زمینه حضور بیشتر نوجوانان و جوانان را فراهم میکند.
او خواستار تشکیل هرچه سریعتر شوراهای فرهنگی و اجتماعی مساجد شد و تصریح کرد: تشکیل این شوراها باید با جدیت پیگیری شود و مدیران مدارس نیز باید در شوراهای فرهنگی و اجتماعی مساجد نقشآفرینی کنند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان همچنین بر استفاده از ظرفیت مدارس برای جذب جوانان به مساجد تأکید کرد و گفت: مساجد برای تداوم فعالیتهای فرهنگی به منابع مالی پایدار نیاز دارند و شهرداریها و دستگاههای اجرایی باید در تأمین این منابع مشارکت کنند.
آیتالله شعبانی موثقی مولدسازی ظرفیتهای ملکی را از راهکارهای کمک به تأمین مالی مساجد دانست.