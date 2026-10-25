به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیت‌الله شعبانی موثقی در شورای راهبردی امور مساجد استان همدان با اشاره به نقش مساجد در حیات فرهنگی و اجتماعی محلات افزود: مساجد باید به کانون فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی محلات تبدیل شوند و در این مسیر، پیوند مسجد و مدرسه زمینه حضور بیشتر نوجوانان و جوانان را فراهم می‌کند.

او خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر شورا‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد شد و تصریح کرد: تشکیل این شورا‌ها باید با جدیت پیگیری شود و مدیران مدارس نیز باید در شورا‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد نقش‌آفرینی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان همچنین بر استفاده از ظرفیت مدارس برای جذب جوانان به مساجد تأکید کرد و گفت: مساجد برای تداوم فعالیت‌های فرهنگی به منابع مالی پایدار نیاز دارند و شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید در تأمین این منابع مشارکت کنند.

آیت‌الله شعبانی موثقی مولدسازی ظرفیت‌های ملکی را از راهکار‌های کمک به تأمین مالی مساجد دانست.