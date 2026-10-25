به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، ۵ خبرکوتاه و متنوع در بسته خبر‌های کوتاه ۳ آبان ۱۴۰۵ گنجانده شده است.

تأکید بر مردمی‌سازی فعالیت‌های مهدوی و گسترش فرهنگ انتظار در مساجد و محلات

امام جمعه سیاهکل در نشست آموزشی مدیران بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) گیلان، بر ضرورت پیوند میان آموزش‌های اعتقادی و کنشگری فرهنگی در جامعه ، شبکه‌سازی میان فعالان فرهنگی، بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت روحانیون و نهاد‌های مردمی و تقویت نقش مساجد در انتقال معارف مهدوی به نسل جوان تاکید کرد.

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تاکید بر حفظ انسجام اجتماعی برابر جنگ ترکیبی دشمنان

امام جمعه صومعه‌سرا درنشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و تقویت همبستگی ملی برابر توطئه‌های دشمنان تاکید کرد.

فرماندارصومعه سرا هم از نظارت و ساماندهی نصب بنر‌های تبلیغاتی در این شهرستان خبر داد.

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امام جمعه فومن هم در نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان با تاکید بر لزوم رعایت عفاف و حجاب از احداث بوستان فرهنگی ورزشی ویژه بانوان در این شهرستان خبر داد.

فرماندار فومن هم در این نشست بر لزوم هوشیاری مردم به ویژه نسل جوان برابر تهاجم فرهنگی دشمنان تاکید کرد.

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درگذشت مادر شهید هویت طلب در بندرانزلی

حاجیه خانم سیده زهرا شریفی مادر شهید والامقام سیدرضا هویت طلب، دار فانی را وداع گفت و پیکرش در گلزار شهدای بندرانزلی درجوار فرزندشهیدش به خاک سپرده شد. شهید سیدرضا هویت طلب سال ۶۷ درماووت عراق به شهادت رسید.

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حاجیه خانم عذرا صدیق چافی، مادر شهید اردشیر یاسری چافی هم دار فانی را وداع گفت و پیکرش در گلزار شهدای پایین‌چاف در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد. شهید اردشیر یاسری چافی سال ۶۷ در منطقه سومار به شهادت رسید.