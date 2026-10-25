به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: پایداری ذخایر خون و تأمین به‌موقع فرآورده‌های خونی، نیازمند مشارکت مستمر و مسئولانه است و از همه مردم ایثارگردعوت می‌شود با مراجعه منظم به مراکز اهدای خون، سازمان انتقال خون را در تأمین نیاز بیماران یاری کنند.

کیان دهراب‌پور ادامه داد: دراستان اصفهان۶۵مرکز درمانی با بیش از هفت هزار و ۵۰۰تخت بیمارستانی روزانه به بیش از ۹۰۰واحد فرآورده خونی نیاز دارند.

وی با اشاره به شرایط سنی و فاصله زمانی مجاز برای اهدای خون افزود:افراد از ۱۸ سالگی می‌توانند اهدای خون را آغاز کنند، آقایان واجد شرایط هر سه ماه یک‌بار و بانوان هر چهار ماه یک‌بار امکان اهدای خون دارند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: افرادی که به طور مستمر در امر اهدای خون مشارکت داشته‌اند، در صورت برخورداری از شرایط لازم و با تأیید مدیر پزشکی، می‌توانند در سنین بالاتر نیز به اهدای خون ادامه دهند، سلامت اهداکنندگان و رعایت ضوابط پزشکی، همواره در اولویت سازمان انتقال خون قرار دارد.