نشست تخصصی «گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و یونان؛ تمدن، قدرت و نظم بین‌الملل آینده» با حضور اساتید، پژوهشگران و دیپلمات‌های دو کشور در تهران برگزار شد. در این نشست بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی برای تقویت اعتماد متقابل، توسعه همکاری‌های علمی و ایستادگی در برابر تحمیل‌های سیاسی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر رضایی‌پناه، رئیس اداره گفت‌وگوهای فرهنگی این سازمان، در این نشست با تأکید بر اینکه روابط ایران و یونان فراتر از رقابت‌های سیاسی گذشته است، اظهار کرد: تاریخ مناسبات این دو حوزه تمدنی سرشار از انتقال دانش و تأثیرگذاری متقابل در فلسفه، هنر و حکمرانی بوده است. وی افزود: قدرت نرم تنها در توان نظامی یا اقتصادی نیست، بلکه در ایجاد اعتماد و ارائه روایت‌های فرهنگی معتبر است. میراث تمدنی ایران و یونان زمانی به قدرت نرم تبدیل می‌شود که با پژوهش‌های معتبر و برنامه‌های هدفمند همراه باشد.

دیپلماسی علمی؛ مسیری برای توسعه روابط پایدار ایران و یونان

این مدرس دانشگاه، دیپلماسی علمی را یکی از مسیرهای مهم تقویت روابط دوجانبه دانست و اظهار کرد: دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌توانند کانال‌هایی پایدار برای ارتباط میان جوامع علمی باشند و حتی در شرایط وجود محدودیت‌ها و اختلافات سیاسی، زمینه همکاری و تبادل دانش را حفظ کنند.

پیشنهاد تشکیل شبکه دانشگاهی ایران و یونان

رضائی‌پناه در ادامه، برای تبدیل ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی دو کشور به برنامه‌های عملی، پنج پیشنهاد مشخص مطرح کرد.

به گفته وی، ایجاد و تقویت دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و یونان و شکل‌دهی به شبکه دانشگاهی مشترک برای مطالعات تمدنی و روابط بین‌الملل، می‌تواند زمینه برگزاری نشست‌های سالانه، کارگاه‌های تخصصی و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک را فراهم کند.

وی همچنین تدوین برنامه مشترک ترجمه و انتشار آثار معتبر فلسفی، تاریخی، ادبی و اجتماعی، توسعه همکاری‌های موزه‌ای و باستان‌شناختی، گسترش فرصت‌های تبادل استاد و دانشجو و طراحی مدارس تابستانی و کارگاه‌های تخصصی را از دیگر محورهای پیشنهادی برشمرد.

رئیس اداره گفت‌وگوهای فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تدوین نقشه راه سه‌ساله همکاری‌های فرهنگی و علمی ایران و یونان را از دیگر اقدامات ضروری دانست و تأکید کرد: چنین برنامه‌ای باید از اهداف مشخص، تقسیم مسئولیت میان نهادها، زمان‌بندی اجرایی و شاخص‌های قابل ارزیابی برخوردار باشد تا همکاری‌ها به دیدارهای تشریفاتی و مناسبت‌های مقطعی محدود نماند.

وی افزود: تحقق این پیشنهادها مستلزم مشارکت دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌های مسئول، سفارتخانه‌ها، مراکز فرهنگی، موزه‌ها و نهادهای پژوهشی دو کشور است و دانشگاه‌ها باید علاوه بر اجرای برنامه‌ها، در تولید دانش معتبر، ارزیابی نتایج و فراهم‌کردن فضای مستقل برای گفت‌وگوی علمی و انتقادی نقش‌آفرینی کنند.

میراث تمدنی؛ سرمایه‌ای برای ساختن آینده مشترک

رضائی‌پناه در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: مسئولیت امروز ایران و یونان صرفاً حفظ و ستایش میراث تاریخی نیست، بلکه باید این سرمایه را به بستری برای تولید دانش جدید، توسعه همکاری‌های علمی، تقویت اعتماد متقابل و مواجهه مسئولانه با مسائل جهان معاصر تبدیل کرد.

همبستگی دانشگاهیان یونان با ایران

در ادامه این نشست، لکاسیس، تحلیلگر و پژوهشگر یونانی، با اشاره به حضور هیئت دانشگاهی یونان در ایران، هدف از این سفر را اعلام همبستگی با مردم ایران در برابر جنگ‌افروزی‌های اخیر دانست. وی خاطرنشان کرد: موضوع جنگ علیه ایران نباید صرفاً در چارچوب مسائل منطقه‌ای بررسی شود، بلکه ابعاد انسانی و پیامدهای آن برای جامعه جهانی نیز حائز اهمیت است.

لکاسیس با اشاره به ضرورت تقویت عدالت اجتماعی و توجه به برابری اقتصادی در مناسبات بین‌المللی، بر اهمیت ایجاد سازوکارهایی برای گفت‌وگو و همکاری میان صاحب‌نظران و نهادهای علمی تأکید کرد.

همچنین پانایوتیس، استادیار دانشگاه مقدونیه یونان نیز با اشاره به پیشینه ۲۵۰۰ ساله روابط دو ملت، بر محکومیت حملات علیه دانشگاهیان تأکید کرد و گفت: جامعه دانشگاهی باید از ارزش‌های انسانی و اصول جامعه علمی دفاع کند. وی با بیان اینکه ایران در طول تاریخ توانسته است هویت خود را حفظ کند، بر ضرورت گسترش همکاری‌های فرهنگی و علمی تأکید نمود.

گرینوگورس، رئیس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه ارسطو تسالونیکی نیز در این نشست با تأکید بر پیشینه تاریخی روابط ایران و یونان، پیشنهاد تبادل دانشجو، گسترش آموزش زبان فارسی و ایجاد همکاری‌های مشترک میان گروه‌های دانشگاهی دو کشور را مطرح کرد.



این استاد دانشگاه با اشاره به پیشینه بیش از ۲۵۰۰ ساله روابط ایران و یونان، خاطرنشان کرد که مناسبات دو ملت نباید تنها از دریچه جنگ‌ها و تقابل‌های تاریخی بررسی شود؛ بلکه تعاملات فرهنگی، علمی و تمدنی نیز بخش مهمی از این سابقه طولانی را تشکیل می‌دهد.

نقد عقلانیت ابزاری و ضرورت بازگشت اخلاق به سیاست



حاج‌یوسفی، معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، در این نشست با انتقاد از غلبه «عقلانیت ابزاری» و محاسبات سود و زیان در نظام بین‌الملل، گفت: بسیاری از جنگ‌های معاصر به ابتکار قدرت‌های بزرگ و با شعار آزادسازی ملت‌ها آغاز شده است.

وی با تمایز قائل شدن میان «غرب متمدن» و آنچه را که «غرب وحشی» نامید، تصریح کرد: زمانی که تصمیمات سیاسی صرفاً بر اساس منافع اقتصادی اتخاذ شود، زمینه برای منازعات با پیامدهای انسانی گسترده فراهم می‌شود.

حاج‌یوسفی با اشاره به افزایش پوپولیسم و راست‌گرایی افراطی در جهان، افزود: ایران و یونان به عنوان دو تمدن ریشه‌دار، ظرفیت دارند تا با تکیه بر میراث فلسفی و اخلاقی خود، در تقویت عقلانیت انسانی و مقابله با رویکردهای مبتنی بر سلطه نقش‌آفرینی کنند. وی در پایان بر لزوم بازاندیشی در مبانی اخلاقی تصمیم‌گیری‌های جهانی و بازتعریف روابط بین‌الملل بر پایه مسئولیت‌پذیری اخلاقی تأکید کرد.