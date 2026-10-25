به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، رئیس شورای اسلامی روستای شامیر کلا قائم شهر گفت: طرح تعریض و آسفالت جاده این روستا که یک سال قبل با مصوبه و تعهدات فی مابین شورای روستا و بخشداری مرکزی و بنیاد مسکن قائم شهر با حضور و قول مساعد عباسی نماینده مردم منطقه در مجلس برای پیگیری کار آغاز شده همچنان نیمه تمام رها مانده است.

سید تقی موسوی افزود: بر اساس این مصوبه قرار شد زیرسازی و بیس جاده توسط اهالی روستای شامیرکلا و آسفالت آن از سوی بنیاد مسکن انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شامیرکلا یادآور شد: با وجود هزینه پنج میلیارد تومانی اهالی روستا در انجام تعهداتشان شامل تعریض و انجام جوی وجدول و کانیو و تامین مصالح مورد نیاز، متاسفانه بنیاد مسکن نسبت به تعهدات خود که آسفالت این جاده بوده اقدامی نکرده است.

موسوی با بیان اینکه این جاده مسیر عبور اهالی منطقه بالاتجن قائم شهر و محور ارتباط به بابل و سوادکوه شمالی نیز هست ادامه این روند و وضعیت برای اهالی روستا و رانندگان منطقه مشکل آفرین شده است.

رئیس شورای روستا شامیرکلا قائم شهر از مسئولین به ویژه بنیاد مسکن شهرستان خواست نسبت به انجام تعهدشان که آسفالت جاده این روستا بوده هرچه زودتر اقدام کنند.