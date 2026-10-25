مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی صنعت چاپ و بسته‌بندی، افزود : نخستین‌بار، حوزه چاپ نیز در فرایند ارزیابی و معرفی صادرکنندگان نمونه قرار گرفت و این اقدام ضروری، زمینه شناسایی و معرفی واحد‌های موفق این صنعت را براساس عملکرد صادراتی آنها فراهم کرد.

به گزاش خبرگزاری صدا وسیما، عباس زارع مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تشریح عملکرد صادراتی شرکت پادالوان پاک در سال ۱۴۰۴، انتخاب این مجموعه به‌عنوان واحد برتر صادراتی محصولات چاپی در مراسم روز ملی صادرات را تبریک گفت.

وی با اشاره به همکاری معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سازمان توسعه تجارت ایران افزود: براساس تفاهم‌نامه منعقدشده میان دو مجموعه، معرفی واحد‌های صادرکننده نمونه محصولات چاپی در دستور کار قرار گرفت و هفته گذشته در مراسم روز ملی صادرات با ارائه آمار و مستندات عملکرد شرکت‌های فعال این حوزه، شرکت پادالوان پاک به‌عنوان واحد برتر صادراتی محصولات چاپی معرفی شد.

زارع، با تبریک این موفقیت به مدیران، کارکنان و فعالان شرکت پادالوان پاک، اظهار امیدواری کرد که این انتخاب زمینه‌ساز تقویت حضور شرکت‌های ایرانی در بازار‌های بین‌المللی و افزایش سهم محصولات چاپی و بسته‌بندی کشور در صادرات باشد.

وی ادامه داد: قرار گرفتن صنعت چاپ در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه، گامی برای به‌رسمیت‌شناختن ظرفیت‌های صادراتی این بخش و تقویت جایگاه محصولات چاپی و بسته‌بندی در بازار‌های بین‌المللی است.

زارع، در ادامه با اشاره به عملکرد شرکت پادالوان پاک در سال ۱۴۰۴ گفت: این شرکت از استان البرز، با صادرات ۶ میلیون و ۹۴۰ هزار واحد وزنی از محصولات خود، در صدر فهرست شرکت‌های بررسی‌شده بر اساس وزن کالای صادرشده قرار گرفته است.

وی افزود: محصول صادراتی این شرکت، پاکت مقوایی چندلایه مورد استفاده در بسته‌بندی نوشیدنی‌هاست. ارزش صادرات اعلام‌شده برای پادالوان پاک نیز چشمگیر بوده است.

زارع با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات محصولات چاپی و بسته‌بندی خاطرنشان کرد: شناسایی واحد‌های موفق صادراتی می‌تواند زمینه معرفی توانمندی‌های تولیدی کشور، تقویت حضور شرکت‌های ایرانی در بازار‌های هدف و توجه بیشتر به ظرفیت‌های اقتصادی صنعت چاپ را فراهم کند.

تفاهم‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان توسعه تجارت ایران با هدف تسهیل صادرات صنعت چاپ و نشر آبان ماه سال ۱۴۰۴ بین معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان توسعه تجارت منعقد شده است و در چارچوب این همکاری، ظرفیت‌های صادراتی این حوزه و امکان رفع موانع پیش روی فعالان آن مورد توجه قرار گرفته و معرفی صادرکنندگان نمونه محصولات چاپی نیز در دستور کار قرار داشته است.