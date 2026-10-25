به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان گفت: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر وجود یک انبار محل قاچاق کالا در کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار مورد نظر در یکی از مناطق حاشیه‌ای کرمانشاه شده و پس از هماهنگی‌های قضائی، بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

سردار حاجیان گفت: در بازرسی‌های انجام گرفته ۲۵۰ تن کودشیمیایی قاچاق که طبق نظر کارشناسان ارزش آن به ۱۵۰ میلیارد ریال می‌رسد، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از دستگیری یک نفر در این راستا و تشکیل پرونده‌ای جهت تحقیقات تکمیلی خبر داد.