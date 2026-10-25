با پیش بینی رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید برای ارتفاعات شمال شرق سمنان ، در این استان هشدار نارنجی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل هواشناسی استان سمنان درباره خسارت‌های احتمالی فعالیت سامانه بارشی و وزش باد برای امروز و فردا ( سوم و چهارم آبان ماه) هشدار نارنجی اعلام کرد.

ایرج مصطفوی گفت : تقویت فعالیت سامانه بارشی، در ارتفاعات و نواحی شمالی رگبار باران گاهی رعدوبرق و احتمال تگرگ، مه آلودگی در محور‌های شمالی، احتمال رواناب و سیلاب نقطه‌ای بخصوص در شهرستان شاهرود از آثار فعالیت این سامانه است .

مصطفوی با بیان اینکه انتظار می‌رود کنترل و لایروبی شبکه آبراه‌های استان و جوی‌ها، کانال‌ها و آبراه‌ها و دهانه پل‌ها مورد توجه باشد اضافه کرد: خودداری از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه ها، پرهیز از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی، خودداری از چرای دام‌ها در ارتفاعات، مهمترین توصیه‌های هواشناسی محسوب می‌شود.

وی محکم کردن سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، احتیاط در عبور از ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان خشک، استحکام و ترمیم سقف و سازه‌های گلخانه‌ای، خودداری از توقف و پارک خودرو در زیر درختان خشک و فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره از جمله توصیه‌های مهم و پیشگیرانه از خسارت‌های احتمالی ناشی از وزش باد شدید است.