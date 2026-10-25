به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز از آغاز فصل برداشت زعفران در شهر طرق‌رود خبر داد و گفت:هم‌زمانی فصل برداشت زعفران با زیبایی‌های فصل پاییز در منطقه، فرصت مناسبی برای جذب گردشگران، معرفی توانمندی‌های کشاورزی و آشنایی مسافران بافرهنگ، آداب‌ورسوم و سبک زندگی مردم طرق‌رود فراهم می‌کند.

هاجر شریفی با اشاره به ثبت رویداد زعفران طرق‌رود در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور افزود: این ثبت ملی، زمینه مناسبی برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری منطقه در کشور و تقویت جایگاه طرق‌رود در گردشگری کشاورزی فراهم می‌کند.

وی گفت:برگزاری برنامه‌های مرتبط با برداشت زعفران و معرفی این محصول ارزشمند، علاوه بر کمک به رونق گردشگری، می‌تواند در حمایت از کشاورزان، توسعه مشاغل محلی، عرضه مستقیم محصولات و فراهم سازی فرصت‌های اقتصادی برای مردم منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

شریفی با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، فعالان گردشگری و کشاورزان افزود: بهره‌گیری از ظرفیت رویداد زعفران و معرفی هم‌زمان جاذبه‌های تاریخی و طبیعی طرق‌رود، می‌تواند به ماندگاری بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی شهرستان نطنز کمک کند.

شهر طرق‌رود در شهرستان نطنز، به‌واسطه سابقه کشت زعفران و برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری کشاورزی برخوردار است و ثبت رویداد زعفران در تقویم گردشگری کشور، فرصتی برای معرفی گسترده‌تر این ظرفیت‌ها به شمار می‌رود.