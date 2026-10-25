رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به پیش‌بینی افزایش بارش‌ها در آبان و اوایل آذر، تأکید کرد: با وجود احتمال بهبود نسبی بارش‌ها در ماه‌های پیش‌رو، تداوم خشکسالی‌های سال‌های گذشته و تغییر الگوی بارش‌ها، ضرورت مدیریت سخت‌گیرانه منابع آب و صرفه‌جویی در تمامی بخش‌ها را دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سحر تاج‌بخش، با بیان اینکه پیش‌بینی بارش‌ها تحت تأثیر مجموعه‌ای از شاخص‌های اقلیمی قرار دارد، اظهار کرد: اگرچه همچنان انتظار می‌رود بارش‌های کشور در آبان و تا حدودی در اوایل آذر افزایش یابد، اما شدت این بارش‌ها کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه است و در مجموع، انتظار بارش فراتر از نرمال در کل سال آبی وجود ندارد.

وی با اشاره به وضعیت بارش‌های مهر افزود: فصل پاییز حدود ۲۵ درصد از بارش سالانه کشور را تأمین می‌کند که سهم مهر از این میزان حدود ۵ درصد است؛ ازاین‌رو، انتظار بارش‌های قابل‌توجه در نخستین ماه پاییز چندان زیاد نیست. با این حال، میزان بارش ثبت‌شده در کشور تا پایان مهرحدود ۴ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر اینکه توزیع بارش‌ها به‌اندازه میزان آن اهمیت دارد، تصریح کرد: بارش‌های ثبت‌شده از نظر مکانی و زمانی توزیع مطلوبی نداشته‌اند و در برخی مناطق به‌صورت نقطه‌ای، شدید و سیلابی رخ داده‌اند؛ شرایطی که لزوماً به بهبود منابع آب منجر نمی‌شود و تأمین نیاز‌های آبی بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب را با دشواری مواجه می‌کند.

تاج‌بخش ادامه داد: تغییر اقلیم و تأثیر شاخص‌های مختلف جوی بر منطقه موجب تغییر الگوی بارش‌ها شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی در صورت افزایش بارندگی، احتمال وقوع بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت همچنان وجود دارد. بنابراین، افزایش بارش‌ها الزاماً به معنای جبران کمبود‌های آبی و پایان خشکسالی نیست.

خشکسالی همچنان ادامه دارد

وی با اشاره به تداوم خشکسالی‌های متوالی و شرایط نامناسب منابع آب کشور خاطرنشان کرد: با وجود پیش‌بینی افزایش بارش‌ها در سال آبی جاری، ضروری است مدیریت منابع آب با جدیت و رویکردی سخت‌گیرانه دنبال شود؛ چراکه حتی اگر بارش مورد انتظار یک بازه زمانی طولانی در چند روز محدود رخ دهد، امکان بهره‌برداری مؤثر از آن کاهش می‌یابد و مدیریت منابع آب و کنترل مخاطرات از سیلاب دشوارتر می‌شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر مخاطرات جوی گفت: تغییر الگوی بارش‌ها موجب شده است حتی در شرایط کم‌بارشی نیز احتمال وقوع بارش‌های لحظه‌ای شدید و سیلاب وجود داشته باشد. ازاین‌رو، شهروندان باید پیش‌بینی‌ها و هشدار‌های سازمان هواشناسی را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند و توصیه‌های اعلام‌شده را جدی بگیرند.

تاج‌بخش همچنین با اشاره به همکاری‌های مستمر وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور در زمینه پیش‌بینی بارش‌ها و مدیریت منابع آب اظهار کرد: هماهنگی میان این دو مجموعه از سال‌های گذشته برقرار بوده و با برگزاری نشست‌های تخصصی و تبادل اطلاعات درباره وضعیت بارش‌های پیش‌رو ادامه دارد. شکل‌گیری زبان مشترک میان حوزه هواشناسی و مدیریت منابع آب می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر و مدیریت مؤثرتر منابع آبی کشور باشد.

وی در پایان با اشاره به تداوم آثار خشکسالی‌های گذشته و احتمال گرم‌تر بودن سال ۲۰۲۷ میلادی تأکید کرد: صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب باید در تمامی بخش‌ها، از جمله آب شرب، کشاورزی و صنعت، همچنان در اولویت قرار گیرد؛ زیرا بهبود احتمالی بارش‌ها به‌تنهایی برای جبران کسری منابع آب و رفع آثار خشکسالی‌های انباشته‌شده کافی نیست.