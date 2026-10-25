رئیس شورای عالی استان‌ها، گفت: این شورا طی دو سال اخیر با تقویت نقش‌آفرینی در پیگیری مطالبات مردم شهر‌ها و روستا‌ها و حضور مؤثرتر در تعامل با مجلس شورای اسلامی، دولت و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، توانسته است جایگاه قانونی خود را بیش از گذشته تثبیت کند و به ظرفیتی ملی در فرآیند‌های تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، رئیس شورای عالی استان‌ها، گفت: این شورا طی دو سال اخیر با تقویت نقش‌آفرینی در پیگیری مطالبات مردم شهر‌ها و روستا‌ها و حضور مؤثرتر در تعامل با مجلس شورای اسلامی، دولت و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، توانسته است جایگاه قانونی خود را بیش از گذشته تثبیت کند و به ظرفیتی ملی در فرآیند‌های تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، رئیس شورای عالی استان‌ها ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: بازخوانی سیره و مجاهدت‌های این بانوی گرانقدر، به‌ویژه در شرایط امروز جامعه، ضرورتی بیش از گذشته دارد؛ چراکه شناخت ابعاد شخصیتی ایشان می‌تواند چراغ راهی برای زیست عفیفانه و پایبندی به ارزش‌های دینی و انقلابی باشد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مدیریت شهری به معیشت شهروندان در شرایط جنگ اقتصادی، بیان کرد: یکی از موضوعات مهمی که امروز باید مورد توجه جدی همه ما به‌عنوان نمایندگان مردم در شهر‌ها و روستا‌ها قرار گیرد، تلاش برای بهبود معیشت شهروندان است؛ موضوعی که باید متناسب با منابع، ظرفیت‌ها و تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون دنبال شود.

حاجی‌بگلو افزود: در شرایطی که مردم با فشار‌های اقتصادی و دشواری‌های معیشتی مواجه هستند، مدیریت شهری نیز وظیفه دارد با تصمیم‌گیری‌های دقیق، اولویت‌بندی صحیح منابع و پرهیز از هزینه‌های غیرضروری، سهم خود را در کاهش مشکلات مردم ایفا کند.

رئیس شورای عالی استان‌ها، ادامه داد: با همین نگاه، در سال ۱۴۰۳ و از جایگاه شورای عالی استان‌ها، مکاتباتی با شهرداری‌های سراسر کشور انجام دادیم و در این مکاتبات تأکید شد که موضوعاتی همچون معیشت مردم، امیدآفرینی، حل مشکلات کارکنان شهرداری‌ها و تقویت نشاط اجتماعی باید با توجه به شرایط پیش‌رو، در سرفصل‌های اصلی بودجه‌ریزی شهرداری‌ها قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این تأکیدات در مقطع تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ مطرح شد تا مدیریت شهری از همان مرحله برنامه‌ریزی، نیاز‌های واقعی مردم را در اولویت قرار دهد. همچنین با توجه به تنگنا‌های مالی و شرایط خاص اقتصادی کشور، بر ضرورت پرهیز از تعریف پروژه‌های کلان و پرهزینه‌ای تأکید کردیم که منابع مالی سنگینی نیاز دارند و ممکن است به دلیل کمبود اعتبار، نیمه‌تمام باقی بمانند و در نهایت هزینه‌های مضاعفی را به شهر و شهروندان تحمیل کنند.

حاجی‌بگلو با اشاره به اجرای طرح «تورم صفر» در شهرداری تهران، عنوان کرد: این اقدام در راستای همان رویکردی قرار می‌گیرد که دو سال پیش بر آن تأکید داشتیم؛ یعنی توجه به معیشت مردم، کنترل هزینه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری برای کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان.

حاجی‌بگلو اضافه کرد: این تجربه‌ها باید فرصتی برای بازنگری در شیوه‌های مدیریت، شناسایی موانع اجرایی و حرکت به سمت تصمیماتی باشد که آثار ملموس آن در زندگی روزمره شهروندان نمایان شود.

حاجی‌بگلو در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه شورای عالی استان‌ها اشاره کرد و گفت: از افزایش حساسیت‌ها و توجهات نسبت به جایگاه این شورا استقبال می‌کنیم و معتقدم این توجه، ریشه در پویایی و نقش‌آفرینی بیشتر این شورای ملی طی دو سال اخیر دارد.

وی، بیان کرد: شورای عالی استان‌ها در این مدت تلاش کرده است جایگاه قانونی خود را به‌درستی پیدا کند و به ظرفیتی مؤثر در پیگیری مسائل مدیریت محلی و مطالبات مردم شهر‌ها و روستا‌های کشور تبدیل شود. طبیعی است که هرچه این شورا نقش فعال‌تری در حل مسائل عمومی و فرآیند‌های تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری ایفا کند، میزان توجه و حساسیت نسبت به عملکرد آن نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس شورای عالی استان‌ها، خاطرنشان کرد: امروز شورای عالی استان‌ها در تعامل با مجلس شورای اسلامی، دولت و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، جایگاه مشخص‌تری پیدا کرده و ظرفیت‌های قانونی آن بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

حاجی‌بگلو با بیان اینکه شرایط امروز کشور خاص و نیازمند درک مشترک از مسئولیت‌هاست، عنوان کرد: همان‌گونه که امام شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام تأکید داشته‌اند، عبور از دشواری‌های پیش‌رو نیز تنها با همدلی، هم‌افزایی و پرهیز از اختلافات فرساینده امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: در این مسیر، وظیفه همه ماست که با حفظ وحدت، تقویت اعتماد عمومی، تمرکز بر حل مسائل واقعی مردم و ترجیح منافع ملی بر اختلاف‌نظر‌های فردی و مجموعه‌ای گام برداریم و تمام ظرفیت‌های مدیریتی و قانونی خود را در خدمت مردم و پیشرفت کشور به کار بگیریم.