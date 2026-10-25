نصب، اصلاح و ساماندهی ۵۰ ناودان سنگی و فلزی در میدام امام اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر پایگاه جهانی میدان امام (ره) (نقش‌جهان) اصفهان گفت: فرسودگی و شکستگی برخی ناودان‌های سنگی، به‌ویژه در بخش هشتی گنبد خانه مسجد جامع عباسی، موجب شره‌کردن آب بر بدنه‌های آجری و افزایش احتمال نفوذ رطوبت به بخش‌های داخلی سازه و آسیب به مصالح و تزئینات ارزشمند، به‌خصوص کاشی‌های تاریخی، شده بود، ازاین‌رو، اصلاح و ساماندهی این عناصر باهدف حفاظت از کالبد بنا‌ها در اولویت قرار گرفت.

جواد رحمتی با اشاره به‌دشواری اجرای عملیات در ارتفاع زیاد هشتی گنبد خانه مسجد جامع عباسی افزود: با توجه به ارتفاع محل نصب و وزن بالای ناودان‌های سنگی، برای جابه‌جایی و انتقال ایمن این قطعات از جرثقیل مجهز به دکل ۳۰ متری استفاده شد تا عملیات با رعایت ملاحظات فنی و حفاظتی اجرا شود.

وی گفت: این اقدامات در بخش‌های موردنیاز مجموعه، شامل مسجد جامع عباسی، مسجد شیخ لطف‌الله، عمارت عالی‌قاپو و بازار‌های پیرامونی میدان، باهدف بهبود هدایت آب‌های سطحی و کاهش خطر آسیب‌های ناشی از بارندگی اجرا شده است.

مدیر پایگاه جهانی میدان امام (ره) ادامه داد: نگهداری مستمر و مرمت پیشگیرانه، به‌ویژه پیش از آغاز فصل بارندگی، از اولویت‌های حفاظتی پایگاه جهانی میدان نقش‌جهان است و اقدامات لازم برای صیانت از اصالت و سلامت کالبدی این مجموعه تاریخی با جدیت دنبال می‌شود.

مجموعه میدان تاریخی امام (ره) یا نقش جهان، مشتمل بر مسجد‌های امام و شیخ لطف الله، عمارت کاخ عالی قاپو، بازار قیصریه و شماری دیگر از آثار تاریخی و فرهنگی است که در فهرست میراث جهانی سازمان ملل متحد (یونسکو) ثبت شده است.