رئیس اتاق بازرگانی ایران در دیدار با رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، بر ضرورت اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس مزیت و توجیه اقتصادی تأکید کرد و از صندوق خواست تا با مشارکت بخش خصوصی، منابع خود را به سمت ایجاد ارزش‌افزوده، درآمد ارزی و اشتغال پایدار هدایت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اتاق ایران آنلاین؛ نشست مشترک صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و خداداد غریب‌پور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با محوریت بررسی راهکار‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی، اصلاح سازوکار‌های تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد در محل اتاق ایران برگزار شد.

صندوق توسعه ملی؛ نهادی برای خلق ظرفیت‌های جدید

در این نشست، صمد حسن‌زاده با اشاره به لزوم بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی در اقتصاد ملی بیان داشت: این صندوق باید بیش از آنکه صرفاً تأمین‌کننده منابع مالی پروژه‌ها باشد، به نهادی برای خلق ظرفیت‌های جدید اقتصادی تبدیل شود. منابع صندوق زمانی بیشترین اثر را دارد که در کنار سرمایه بخش خصوصی قرار گرفته و به افزایش بهره‌وری، توسعه تولید رقابت‌پذیر و ایجاد درآمد‌های ارزی جدید منجر شود.

رئیس اتاق ایران خواستار تبدیل منابع صندوق به اهرم جذب سرمایه شد و افزود: پیشنهاد می‌شود صندوق با مشارکت در تأمین مالی، تضمین بخشی از ریسک و ایجاد سازوکار‌های مشترک با بانک‌ها، زمینه ورود سرمایه‌های خصوصی به طرح‌های بزرگ اقتصادی را هموار کند.

لزوم تناسب میان تسهیلات ارزی و درآمد‌های پروژه‌ها

در ادامه، حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران، با تأکید بر اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری برای دریافت‌کنندگان تسهیلات، خواستار اصلاح سازوکار تأمین مالی ارزی شد. وی تصریح کرد: تأمین مالی ارزی برای بنگاه‌هایی که درآمد ارزی متناسب ندارند، ریسک بازپرداخت را افزایش می‌دهد؛ لذا پیشنهاد می‌شود دوره بازپرداخت و جریان درآمدی پروژه‌ها به‌صورت یکپارچه ریالی-ارزی ارزیابی شود.

صندوق توسعه ملی وارد بنگاه‌داری نمی‌شود

خداداد غریب‌پور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این دیدار از تدوین برنامه استراتژیک و چشم‌انداز ۲۰ ساله صندوق خبر داد و گفت: تأکید داریم که صندوق به اقتصاد کشور وصل شود، اما وارد بنگاه‌داری نشود و منابع آن به ثروت آینده تبدیل گردد.

غریب‌پور همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای تعیین سهم منابع ارزی جهت تولید دانش فنی و ارتباط صندوق با وزارت علوم و معاونت علمی رئیس‌جمهوری، از بررسی امکان‌سنجی صدور ضمانت‌نامه بین‌المللی از سوی صندوق خبر داد و خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم صندوق توسعه ملی به عنوان دریچه‌ای برای ارتباط با دنیا، جذب منابع خارجی و اهرم سرمایه‌گذاری مولد عمل کند تا وزنه‌ای را در حوزه اقتصاد بردارد که از عهده دیگران خارج است.