لوگوی رسمی کارخانه هوش مصنوعی ایران با الهام از مفهوم آتش و نماد پرورش استعداد‌ها رونمایی شد. این مجموعه با هدف شناسایی نخبگان و حمایت از استارت‌آپ‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی فعالیت می‌کند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کارخانه هوش مصنوعی ایران در راستای تقویت زیست‌بوم فناوری کشور، از هویت بصری جدید خود رونمایی کرد. در طراحی این لوگو، از مفهوم «آتش» به عنوان نمادی از شکل‌گیری و پرورش استعداد‌ها الهام گرفته شده است تا نشان‌دهنده پویایی و رشد در این حوزه باشد.

این مرکز با تمرکز بر سه محور اصلی شامل شناسایی و پرورش استعداد‌های نوپا، توسعه کسب‌وکار‌های نوآور و حمایت همه‌جانبه از شکل‌گیری استارت‌آپ‌های پیشرو در حوزه هوش مصنوعی راه‌اندازی شده است تا بستری برای تبدیل ایده‌های فناورانه به محصولات تجاری و کاربردی فراهم آورد.