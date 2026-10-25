به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در پی تحویل یک مار شاخدار به همت مأموران کلانتری ۱۱ نجف آباد به محیط بانان شهرستان، این گونه در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو رهاسازی شد.

مار شاخدار ایرانی Pseudocerastes persicus یکی از مار‌های سمی خطرناک و از اعضای خانواده افعی‌هاست.

این افعی علاوه بر ایران در کشور‌های عراق، پاکستان، افغانستان و عمان نیز گزارش شده و در ایران در مناطق شنی، صخره‌ای و بوته‌زار‌های استان یزد، خراسان، کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، فارس، سمنان، مرکزی، خوزستان، زنجان، تهران، قم و هرمزگان و بوشهر و قشم حضور دارد.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو با مساحت ۱۱۳ هزار هکتار در ۴۵ کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان واقع شده است؛ این منطقه زیستگاه گونه‌های مختلف حیات وحش از جمله آهو، قوچ، پازن، میش، کَل، بُز، گُرگ، کبک، تیهو و کفتار است.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی، قمیشلو و موته، پناهگاه حیات وحش عباس آباد، خارو و کوه بزرگی و یخاب، منطقه حفاظت شده کرکس، کهیاز، قمصر و برزک و دالانکوه، اثر طبیعی ملی سپاهان، تالاب بین‌المللی گاوخونی، مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهان هستند.

استان اصفهان دارای یک اثر طبیعی ملی، سه پارک ملی، پنج پناهگاه حیات وحش، چهار منطقه حفاظت شده، ۱۱ منطقه شکار ممنوع و یک تالاب بین‌المللی است.