تعداد مراجعان سامانه حسام از ابتدای راه‌اندازی تا پایان دوم آبان‌ به ۱۴۱ هزار و ۵۴۷ نفر رسید که در مجموع برای ۲ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۵۸۰ حساب، درخواست تعیین تکلیف در این سامانه ثبت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فقط در روز دوم آبان‌ماه، ۴ هزار و ۲۵۶ نفر به این سامانه، مراجعه و ۹۰ هزار و ۱۴۰ درخواست ثبت کردند.

سامانه حسام به‌عنوان سامانه مدیریت حساب‌های سپرده اشخاص، با هدف امکان مشاهده و بستن غیرحضوری حساب‌های مازاد و راکد راه‌اندازی شده است و متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق این بستر ثبت کنند.

بر این اساس، به‌طور میانگین هر مراجعه‌کننده در دوم آبان‌ماه نزدیک به ۲۱ درخواست ثبت کرده و میانگین ثبت درخواست هر متقاضی از ابتدای فعالیت سامانه نیز حدود ۱۶ درخواست برآورد می‌شود.

مشتریان بانکی برای استفاده از خدمات این سامانه می‌توانند به نشانی hesam.cis.cbi.ir مراجعه کنند.