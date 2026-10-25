به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: ماموران اداره مبارزه با کالای قاچاق و ارز پلیس آگاهی این شهرستان در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ پریشانی افزود: در بازرسی ماموران از این منزل مسکونی ۶ دستگاه ارز دیجیتال به ارزش ۱۸ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

وی گفت: در این رابطه مالک منزل مسکونی پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ پریشانی از شهروندان خواست؛ با مشاهده هرگونه موارد مشکوک پیرامون نگهداری یا استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های ارز دیجیتال، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.